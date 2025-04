Estudian impugnar las elecciones al CE Manacor por la vía judicial

El CE Manacor tiene nuevo presidente, concretamente Sergi Muntaner, cuya única candidatura fue la que concurrió a las elecciones y por lo tanto fue proclamado sin necesidad de pasar por ningún tipo de votación. Sin embargo, la candidatura que encabezaba Joan Caldentey Fluxà, socio 310, decidió retirarse de los comicios. En ese momento no explicaron los motivos concretos de dicha decisión y durante la jornada de hoy, en una carta enviado a los socios de la entidad, desgranan los momentos por los cuales no presentaron candidatura.

«Día 17 de febrero de 2015 se abrió el proceso electoral a la presidencia del CE Manacor, motivo por el cual se creó una junta gestora formada por Joan González y Jaume Vadell y después se creó una junta electoral formada por las mismas personas poniendo como fecha el 22 de marzo para la cita electoral. En la orden de la convocatoria se daba hasta el día 20 (dos días antes de las elecciones) para darse de alta nuevo socios con el fin de poder ir a votar», explica la carta en su preámbulo.

Ante este «cúmulo de vulneraciones de los Estatutos del Club y de cualquier convocatoria democrática en el mundo civilizado –añade el comunicado– no podemos más que denunciar que la junta gestora no puede estar formada por ninguna persona que no fuese directivo en el momento de la dimisión del presidente Pere Mateu y la junta electoral no puede ser la misma que la gestora, tiene que estar compuesta por tres socios elegidos por sorteo o los cinco socios más antiguos de la entidad».

En el escrito Caldentey y su grupo indican que bajo su punto de vista que la lista de socios del día 17 de febrero, cuando se abre el proceso electoral es la realmente válida sin contabilizar los socios que se pudieran haber registrado a partir de ese día.

En el escrito se afirma que «nosotros nos quisimos participar en una cita electoral considerada ilegal teniendo en cuenta los atenuantes indicados. Por lo tanto –sigue el comunicado– fruto de todo lo expuesto solo puede salir una directiva ilegal. La otra candidatura se benefició y aprovechó para hacer nuevos socios ya que todos los miembros que la conforman ninguno era socio del club», asegura el comunicado.

El grupo de Caldentey añade que «solo nos queda denunciar estos hechos públicamente y plantearnos la impugnación por la vía judicial y pedir la repetición de las elecciones respetando la lista (de socios) del día 17 de febrero, día de la convocatoria electoral». «Todos los estamentos oficiales consultados nos dan la razón, sabemos el mal que se podía hace al club y es el motivo por el cual estamos reflexionando».

«Nosotros –prosigue la carta remitida a los socios– somos socios que queremos el Club en hechos consumados y sobre todo Joan Caldentey Fluxà que ejerció de presidente durante 7 años, ascendiendo al Club a Segunda B y en momento de dificultades económicas junto a Gabriel Vadell (eterno delegado) fueron quienes avalaron para mantener la estabilidad institucional y no peligrase la categoría. Justo por este motivo merece un reconocimiento ya que el verbo avalar es más mal de conjugar que el verbo cobrar», indican en el escrito.

De la misma manera también piden «un reconocimiento a los expresidentes por mantener el Club siendo un referente de la Tercera Balear y mantener una cantera desde donde han salido grandes jugadores a nivel nacional. También resaltar a Joan Crespí y Nico López (leyenda del fútbol balear) que merecían por contrato y por méritos deportivos y humanos seguir una temporada más en el Club. Y para concluir, los que hacemos las cosas legales no nos podemos sentir culpables de denunciar hechos ilegales». De esta forma Caldentey y su grupo quieren hacer llegar a los socios a través de este comunicado «una valoración de los hechos según nuestra perspectiva, avaladas por los estamentos del Club y todos los organismos oficiales consultados. El mal, con buena o mala intención lo han hecho otros», concluye el escrito.