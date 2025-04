El Barça retoma la carrera por el título

Tras clasificarse el pasado martes para unas semifinales de la Liga de Campeones seis años después, el Barcelona de Hansi Flick retoma este sábado su carrera por el título de LaLiga EA Sports con la visita del Celta, que quiere mantener vivo el sueño europeo en el Estadio Olímpico Lluís Companys. A siete jornadas para que finalice la temporada y con una renta de cuatro puntos con respecto al Real Madrid, su principal rival en la pugna por el título doméstico, cada partido es decisivo para el cuadro azulgrana, que afronta el último tramo de la temporada con opciones de ganar el triplete, una hito que el club solo ha conseguido en las temporadas 2008-09 y 2014-15.

Antes de disputar la final de la Copa del Rey el próximo 26 de abril frente al Real Madrid e iniciar la eliminatoria de semifinales de la Liga Campeones contra el Inter de Milán, el conjunto de Flick afrontará dos encuentros ligueros consecutivos en Montjuïc contra el Celta, este sábado, y el Mallorca, el próximo martes. Y lo hará después de recibir un aviso en el Westfalenstadion contra el Borussia Dortmund, que le puso en apuros (3-1) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la 'Champions' que el conjunto azulgrana afrontaba con una cómoda ventaja tras el 4-0 de la ida.

En Alemania, se le vio algo cansado al bloque de Flick, que estuvo muy por debajo de sus prestaciones y perdió por primera vez en 2025, después de haber encadenado 20 victorias y 4 empates. En LaLiga acumula una racha de diez victorias y dos empates, aunque no se fía del Celta, un rival al que no pudo ganar (2-2) en la primera vuelta en Balaídos, donde el equipo catalán dejó escapar la victoria tras encajar dos goles entre los minutos 84 y 86. En Montjuïc, se espera el regreso en la alineación del centrocampista Pedro González 'Pedri' y el central Iñigo Martínez, dos puntales que fueron suplentes ante el Dortmund, mientras que no se descarta que Flick dé descanso a jugadores que acumulan muchos minutos en sus piernas como el joven Lamine Yamal.

Y es que al Barcelona le espera un tramo de temporada decisivo con la disputa de seis partidos en los próximos 18 días, con la final de Copa del Rey y las semifinales de la 'Champions' como principales retos. Flick, que se ha quejado públicamente de la confección del calendario, deberá utilizar todo su fondo de armario.

Tras la dolorosa derrota ante el Espanyol, el Celta inicia este sábado en Montjuic un exigente tramo del curso que decidirá sus opciones de entrar en Europa, ya que después de visitar al Barcelona tendrá que medirse con el Villarreal, quinto clasificado, y el Real Madrid, segundo. "Prefiero jugar contra los grandes, que quieren jugar al fútbol y vienen de tú a tú, que jugar contra otro equipo que viene a defenderse, a estar atrás a ver si caza una, persiguiéndote por todo el campo", declaró el capitán celeste, Iago Aspas, tras el tropiezo en Balaídos ante el conjunto perico.

El Celta ya sorprendió al líder en la primera vuelta. Aquel partido y el que los azulgranas disputaron este martes en Dortmund enseñaron el camino para castigar al conjunto de Hansi Flick. Claudio Giráldez buscará atacar la espalda de los defensas azulgranas y para ello podría retocar su línea de ataque con la entrada del sueco Williot Swedberg y Pablo Durán, futbolistas más rápidos que Iago Aspas y Borja Iglesias. En defensa, la baja del sueco Carl Starfelt, uno de sus pilares, da opciones al joven Yoel Lago, sin descartar que el técnico gallego repita con Carlos Domínguez pese a su error en el segundo gol del Espanyol.