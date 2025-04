Morata niega estar implicado en un negocio de reventa de relojes de lujo

Álvaro Morata, capitán de la selección española y actual jugador del Galatasaray, desmintió este lunes en un comunicado en redes sociales su implicación en un negocio de reventa de relojes de lujo. El centrocampista italiano del Fiorentina Nicolo Fagioli, investigado por participar en una red de apuestas ilegales, instó, según 'La Gazzetta dello Sport', a varios de sus amigos cercanos a dejarle dinero para hacer un negocio de reventa de relojes de lujo.

«Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él», apunta uno de los mensajes de Fagioli interceptados por las autoridades y publicado este lunes por ese diario italiano.

Morata respondió en un comunicado para desmentir su implicación: «He visto las informaciones que están saliendo sobre mí y quiero aclarar que en lo único en que he ayudado a Fagioli en estos años es en darle consejos sobre su carrera, como amigo y una persona con más experiencia que él. Nunca he sabido nada de su situación. Quiero mucho a Nicoló y espero que pueda arreglar pronto todos sus errores, pero no tengo nada que ver con su situación y les ruego que no difundan noticias falsas ni mentiras. Repito: Niego todas las informaciones que han salido porque son FALSAS», sentenció.