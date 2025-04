El Barça, a un paso de volver a la aristocracia europea

El Barcelona está a un paso de volver, de regresar al paquete de aspirantes a la Champions después de seis años, y lo tiene todo a su favor para meterse en las semifinales de la Liga de Campeones tras el 4-0 firmado hace una semana en casa ante el Borussia Dortmund.

Los de Hansi Flick están en el mejor momento del curso, justo en el punto culminante de la temporada, cuando todo se juega. Lo tiene todo en sus manos: en la Liga, donde es líder con cuatro puntos de ventaja; en la Copa, clasificado para la final; y también en la Champions, con un pie y medio en semifinales tras el gran resultado obtenido en la ida ante el Dortmund.

El Barça, desde que fue campeón de la Champions en Berlín en 2015, ha vivido unos cuantos desengaños en la máxima competición Mundial de fútbol a nivel de clubes. Desde entonces cayó en cuartos de final en las tres temporadas siguientes (2016 ante el Atlético, en 2017 frente al Juventus y en 2018 contra el Roma), especialmente dura fue encadenar aquella eliminación ante los italianos tras perder 3-0 en la vuelta (4-1 en el Camp Nou).

Y más aún cuando se repitió la historia al año siguiente, ya en semifinales y ante el Liverpool: otra vez 3-0 en Barcelona; 4-0 en la vuelta. Desde aquel 7 de mayo de 2019, los azulgrana no han levantado cabeza en Europa, incluso con dos eliminaciones en la fase de grupos (2021-22 y 2022-23).

Pero ahora todo es diferente, especialmente desde la llegada de Hansi Flick, que ha transformado al equipo, que le ha dado empaque en el campo, pero también en el plano emocional hasta el punto de que es el único equipo invicto de las grandes Ligas en 2025.

Acumula 24 partidos sin perder (20 partidos y 4 empates) y solventa los partidos por "lo civil o lo criminal", parafraseando a Luis Aragonés, exhibiendo su mejor versión o sufriendo, como en el último partido liguero en Leganés, que ganó por un tanto en propia puerta de los pepineros. Es el Barça actual una máquina engrasada en todas las líneas y que se ha ido sobreponiendo a las circunstancias en las diferentes competiciones.

Y ante el Dortmund tiene una gran oportunidad para alcanzar las semifinales de la Champions, fase que no alcanza desde 2019. Flick deberá tomar algunas decisiones para armar el once, especialmente después de la baja por lesión de Alejandro Balde, su carrilero zurdo titular. Esta ausencia le abrirá las puertas de la titularidad a Gerard Martín, que ha demostrado su solvencia en unos cuantos partidos en este curso.

En la defensa tendrá que tomar otra decisión. ¿Darle minutos a Íñigo Martínez o reservarlo ya que está a una amarilla de la suspensión? El central es el que está más en forma del eje central y Flick podría decidirse por la pareja Cubarsí-Araujo en el Signal Iduna Park, uno de los campos más calientes de Europa.

Por la derecha, Kounde tiene la plaza asegurada, como Wojciech 'Tek' Szczesny, que desde que está bajo los palos, las opciones del Barcelona se han disparado. Y es que el meta polaco ha mantenido a cero su portería a cero en 12 de los 22 partidos disputados, en los que los azulgrana no han perdido. Su suma un partido más sin perder, 'Tek' igualará la marca de Johan Cruyff como invicto, que estuvo 23 partidos sin perder a mediados de los setenta. El récord absoluto es de Cesc Fàbregas (30) por delante de Paulinho (25).

En la medular también se plantea una duda. Imprescindibles Frenkie de Jong y Pedri González; la tercera plaza está abierta. Fermín estuvo espectacular en la ida; pero Gavi también tienen opciones. Arriba, con el gran momento de la tripleta ofensiva, Flick podría repetir con Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Si se plantea algún cambio sería la entrada de Ferran Torres por el polaco.

La idea del Dortmund es evitar un nuevo estropicio, como el que se dio en la ida, y procurar lograr un resultado digno. El equipo seguramente no saltará al campo pensando en milagros sabiendo que remontar cuatro goles tiene mucho de misión imposible, pero el objetivo es ganar en casa aunque al final resulte una victoria inútil.

«Tenemos que tratar de ganar. Si alcanza para superar la eliminatoria, no lo sé», dijo el director administrativo del Dortmund, Lars Ricken, quien cree que una remontada sería "el milagro más grande en la historia del Dortmund".

El Dortmund llega al partido en un momento en el que está en plan de remontada en la Bundesliga, con dos victorias consecutivas y un empate a domicilio ante el Bayern, pero todavía está demasiado lejos de los puestos de la Liga de Campeones.

En el último entrenamiento del Dortmund estuvo ausente el capitán Emre Can, que se ejercitó aparte en el gimnasio. En caso de que Can cause baja, una alternativa sería el ingreso al equipo de Rami Bensebaini, aunque ello implicaría seguramente también alterar el sistema.

Alineaciones probables:

Dortmund: Kobel; Süle, Can o Bensebaini, Anton; Ryerson, Nmecha, Svensson; Chukwuemeka,, Gross; Beier, Guirassy.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsí, Araujo o Íñigo Martínez, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín o Gavi; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski o Ferran Torres.

Arbitro: Maurizio Mariani (ITA).

Estadio: Signal Iduna Park.

Hora: 21:00 horas.