Ronaldinho hace magia en Son Moix

Ronaldinho ha vuelto a visitar Son Moix, esta vez con el 'Jogo Dos Famosos' en un partido entre España y Brasil. Un partido en el que grandes estrellas de nuestro país como Marcos Senna o Joan Capdevila, también del país hispanoamericano como Maicon y que ha contado con leyendas del RCD Mallorca como Stankovic, han podido demostrar que con el paso de los años, la calidad no se pierde.

Un encuentro que ha contado con una gran afluencia de gente al templo mallorquinista, aproximadamente 8.000 personas. Todo ello en una fecha en la que los de Jagoba Arrasate han conseguido a domicilio la victoria frente a la Real Sociedad por 0-2 y que seguro que ha hecho que muchos aficionados hayan decidido acercarse al estadio.

Un partido en el que el conjunto español se adelantaba en el marcador con un gol de Joan Capdevila, en el que el lateral izquierdo regateó con facilidad al portero y anotó a placer y el segundo fue obra de Amato ya avanzada la primera parte. No se iban a ir de vacío tampoco los visitantes y Edmilson marcaba el primero para los brasileños y pocos minutos después llegaba el empate obra de André Santos.

Ya en el segundo tiempo, iban pasando los minutos y no llegaban los goles, pese a las múltiples ocasiones de ambos equipos, tanto con córners como faltas directas a favor, nadie conseguía convertir las oportunidades en gol. No fue casi hasta el minuto 80 en el que Ronaldinho se fue solo contra el portero, le regateó como si nada y mandó el balón al fondo de la red. Los españoles no habían dicho su última palabra y a pocos minutos del final Joan Capdevila anotó el empate.

Un encuentro que terminó finalmente en tablas con un resultado de 3-3 pero que sin duda, a parte del aspecto deportivo, fue una gran fiesta del fútbol en Son Moix.