Denegada la cautelarísima solicitada por LaLiga en el caso Olmo

El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por LaLiga contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) a favor del Barcelona y sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor, que mantiene la inscripción de ambos. Según han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional a EFE, el juzgado la ha convertido en cautelar, por lo que ahora da un plazo de tres días a la Abogacía del Estado (que representa al CSD) para sus alegaciones. Además, tiene pendiente resolver si es competente ese mismo juzgado o si lo es la Sala de lo Contencioso. El jugador realizó ayer parte del entrenamiento de este jueves con el grupo, lo que supone un paso adelante en la recuperación de la lesión miofascial en el aductor de la pierna derecha que sufrió el pasado 27 de marzo en el partido de LaLiga EA Sports contra Osasuna.

El pasado lunes, la patronal del fútbol confirmó la interposición de un recurso contencioso-administrativo y solicitó medidas cautelares contra la Resolución del CSD a favor del Barça, y sus jugadores Olmo y Víctor. LaLiga considera que la resolución del CSD, del pasado día 3 de abril, «vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad, al quebrantar el principio de igualdad entre clubes» Según la patronal que preside Javier Tebas, «todo ello justifica la necesidad de una respuesta judicial urgente que, mediante la adopción de las medidas cautelares solicitadas, garantice el equilibrio competitivo y la sostenibilidad financiera de la competición profesional».

LaLiga ya había anunció el pasado día 3 su intención de acudir a la justicia ordinaria contra la resolución del CSD que estimó el recurso de alzada del Barcelona y ambos jugadores. Según LaLiga, las licencias de los dos jugadores expiraron de forma automática el día 31 de diciembre de 2024, al finalizar la duración de las mismas, pactada entre ellos y el club, que no tiene saldo ni capacidad para la inscripción de los jugadores, ya que en sus estados financieros intermedios del primer semestre de la temporada 2024-2025 no se recoge importe referido sobre la operación relacionada con los palcos VIP en contra de lo comunicado por el club cifrada en 100 millones de euros.

El Barcelona inscribió a Dani Olmo el verano pasado ante la grave lesión de Christensen, pero después el club no presentó a tiempo (antes de la medianoche del 31 de diciembre) las garantías de pago suficientes para alcanzar la regla 1:1 del Control Económico de LaLiga, que establece que un club puede invertir en fichajes la misma cantidad de dinero que ingrese mediante ventas o ahorro salarial, y mantener tanto a Olmo como a Pau Víctor registrados más allá del último día del año.