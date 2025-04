Ancelotti, a juicio por un presunto fraude a Hacienda: «Para mí todo estaba correcto»

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha declarado en el juicio en el que se le acusa de dos delitos contra Hacienda que nunca pensó en defraudar al erario público español y que ni el club ni sus asesores le advirtieron de que hubiera algo incorrecto en la tributación por su contrato.

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este miércoles el juicio al entrenador de fútbol, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto, está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid.

La Fiscalía imputa al técnico italiano dos delitos contra Hacienda porque, a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales y su domicilio en la capital, sólo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen, «que, ficticiamente, pretendía haber cedido a otras entidades».

Según Ancelotti, fue el Real Madrid el que le propuso cobrar parte de salario en forma de cesión del 50 % de sus derechos de imagen y él siempre pensó que esa cesión «era para recibir el salario que había negociado», de seis millones netos. «Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando», ha explicado.

Y ha detallado que cuando su club le propuso esta «estructura» se puso en contacto con su asesor inglés y después nunca entró en el tema porque todo le parecía correcto y no pensó que podía suponer un fraude. «Si estoy aquí creo que la cosas no han sido tan correctas», ha agregado.

Preguntado acerca de por qué el Real Madrid le propuso esa fórmula, ha apuntado: «Puede ser que tuviera ventaja a nivel fiscal, no lo sé, a mí me interesaba cobrar el neto». Nunca pensó que podría ser un fraude y «la primera vez» que lo advirtió fue en 2018, cuando le llegó la investigación. Confiaba en su asesor inglés, ha insistido.

Ancelotti ha admitido que Vapia Limited, la entidad a la que cedió sus derechos, fue una «estructura» constituida para cobrar «el 15 % de su salario», el que equivalía a los derechos de imagen, aunque ha asegurado no recordar los detalles de los contratos firmados, atribuyendo toda la gestión a su asesor inglés.

También ha negado tener conocimiento sobre un fideocomiso que según la Fiscalía habría empleado presuntamente para el cobro de estos derechos, al igual que otras sociedades por las que le preguntaba el fiscal. «Me está preguntando algo que no conozco», ha respondido en varias ocasiones, tanto a preguntas del fiscal como del abogado del Estado.

El entrenador del Real Madrid también ha recibido varias preguntas, de todas las partes, sobre los días que residió en España en 2014 y 2015 o acerca de la vivienda que posee en Londres.