López Lacal, historia del fútbol balear

La Plaza Bartomeu Font de Son Ferriol es un continuo ir y venir de vecinos en plena mañana un día entre semana, pero conserva todavía esa magia especial de encontrarte cerca de Palma, pero lejos del bullicio. Un buen lugar para conocer historias cotidianas de personas que han disfrutado de una vida plena haciendo lo que más les ha gustado: cuidar de su familia y disfrutar del fútbol desde todos los prismas.

La cita es con Manuel López Lacal (Palma, 1938), un directivo histórico del fútbol balear. Vinculado a la Federació desde 1964 y que todavía día de hoy sigue colaborando en acciones sociales en el seno del la Federació de Futbol de les Illes Balears. Ha sido jugador, ayudante de entrenador, pero sobre todo directivo. Histórico de La Salle y todavía más de la FFIB.

Ha trabajado codo a codo con muchos presidentes y en mayor o menor medida, los siete últimos han contado con él. Por algo será. Gran conversador y persona con una gran experiencia en todos los ámbitos de la vida, el fútbol ha sido siempre su gran pasión, al igual que su familia. Padre de Nico López, el legendario técnico que lleva más de mil partidos dirigidos entre todas la categorías en las que ha entrenado. Tras jugar en el San Felip, ser directivo del Mallorca y presidente de La Salle, sus primeros pasos en la FFIB datan de la época de Miquel Nadal Pont a finales de los 50 y principios de los años 60.

Su primera experiencia

«El fue el primer presidente con el que colaboré. Después estuve con Rafael Puelles, conocido por tener la Óptica Puelles. En ese tiempo ayudé para que la Federació tuviera el primer campo de fútbol. Y mi vinculación se reforzó todavía más a finales de los setenta llegó Joan Seguí. Fue un señor y tenía un gran secretario como era Sebastià Alzamora. Me mandó encargarme que los campos tuvieran butano para que los futbolistas y técnicos no tuvieran que ducharse con agua fría», recuerda López Lacal.

Al término del mandato de Joan Seguí inició una larga etapa Toni Borrás del Barrio. «Con él cambiaron muchas cosas en la Federació. Trasladó la sede a Son Malferit, hizo el campo del Son Sardina, ayudó a arreglar otros muchos como Felanitx o Santanyí y a mí me encomendó el fútbol base. Fue un gran presidente, aunque al final tal vez dedicó demasiado tiempo a Madrid, pero en general creo que lo hizo muy bien durante su mandato», explica Manolo.

De Borrás del Barrio a Miquel Bestard, del que solo tiene buenas palabras. «Es difícil resumir su mandato porque llevó a cabo infinidad de proyectos, ayudó a modernizar la Federació y consiguió hacer un grupo de trabajo muy bueno. Eramos una piña alrededor suyo y su gran logro, entre otros, fue dar un nuevo impulso a la sede de Son Malferit». En la última época también ha colaborado con Pep Sansó y recientemente con Jordi Horrach. «Los dos son personas muy preparadas. Pep ha demostrado ser muy listo, ha aprendido muchísimo sobre dirección y organización. Su mandato fue muy intenso y ahora Jordi ha establecido una dirección con muchas y buenas iniciativas. Ha impuesto un orden extraordinario y el fútbol va a cambiar a mejor. Es una persona de gran valía», asegura el histórico dirigente, que ahora colabora en la confección del libro del Centenario de la FFIB.

Agradecido

Han sido muchas décadas vinculado a la Federació. «El fútbol ha sido mi vida, también mi familia y agradezco a todos los presidentes su confianza», manifiesta López Lacal.

«Mi mujer siempre se ha sacrificado mucho para que yo pudiera estar ahí, pero el fútbol ha unido a toda la familia. En especial mi hijo Nico, al que hemos seguido en todos los equipos en los que ha entrenado. El fútbol creo que nos ha unido todavía más», afirma. Sus años como dirigente y sus experiencias forman parte de la historia del deporte Rey en nuestra comunidad. Manolo ha sido, es y será siempre un hombre de fútbol. Un gran hombre. Un histórico.