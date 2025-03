Dani Alves: Bolaños respeta la sentencia e Irene Montero carga contra el patriarcado

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ha absuelto al futbolista Dani Alves de un delito de violación, y ha indicado que la ley de eficiencia judicial contará con jueces especializados para casos de violencia sexual.

«Es un pronunciamiento judicial y yo, por tanto, tengo que respetarlo y no puedo hacer ninguna valoración sobre unos hechos que ya han valorado los jueces y tribunales de nuestro país», ha dicho el ministro poco antes de clausurar unas jornadas en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, ha indicado que la ley de eficiencia judicial va a «apostar muy claramente por la especialización de los jueces y juezas que juzguen delitos de violencia sexual, porque que va a haber secciones especializadas en los tribunales de instancia para precisamente juzgar con mayor cercanía este tipo de delitos».

También aumentará en un 50 % el número de jueces que van a ocuparse de las violencias sexuales. «Van a ser juzgados por jueces mejor formados, con mayor capacidad para conocer los hechos y desde luego con más medios de los que tienen ahora», ha asegurado Bolaños. «La sociedad española no tolera agresiones sexuales a las mujeres, no tolera comportamientos vejatorios, machistas contra las mujeres, y por eso las mujeres están perdiendo el miedo y denuncian», ha manifestado el ministro, quien cree que los procedimientos judiciales «mediáticos no son fáciles para las mujeres, pues las revictimizan».

Al tiempo la exministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que absuelve a Dani Alves «es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal». «La sentencia que absuelve a Dani Alves alegando que la víctima no es creíble es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y, como dice la ONU, mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Una y mil veces: solo sí es sí», ha asegurado Montero en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto e igualmente ha compartido en el mismo mensaje una publicación de ACNUR sobre los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento de la capacidad. Según el texto, «con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a estos estereotipos». Mientras, cuando el año pasado se conoció la sentencia que condenaba al futbolista Dani Alves por agresión sexual, Montero recalcó que esta era «el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro».