Pedri: «Firmaría un Barça-Real Madrid en la final de 'Champions', no hay que tener miedo a nadie»

El centrocampista del FC Barcelona Pedri ha reconocido que firmaría que los azulgranas se enfrentaran en la final de la Liga de Campeones de este año al Real Madrid, asegurando que "no hay que tener miedo a ningún rival" y que deben «soñar» con la posibilidad de conseguir el «triplete» esta temporada.

«Yo sí -firmaría esa final-. Está claro que sería un indicio de que nosotros llegamos a la final. No hay que tenerle miedo a ningún rival. Está claro que una final contra el Madrid a todos los aficionados del mundo les gustaría y, ¿por qué no? Eso diría que nosotros estamos en la final y es lo importante», declaró durante la presentación de su libro infantil, 'Pedri y la leyenda de las botas de oro', realizado en colaboración con Plátano de Canarias.

En este sentido, valoró también la posibilidad de lograr el triplete este año con el conjunto culé. «Todavía quedan muchos partidos. Estamos en un momento en el que se juega todo; puedes perder tres partidos y quedarte fuera de los tres títulos. Vienen los partidos más bonitos, los que a todo el mundo le gusta jugar y en los que hay que seguir disfrutando para que los resultados se den lo mejor posible. ¿Por qué no soñar con ese triplete?», indicó.

El internacional español, que el domingo jugó el partido de Liga de Naciones ante Países Bajos, habló de cómo llegará al Barça-Osasuna del jueves, en una semana en la que afrontarán dos partidos de LaLiga EA Sports. «Es complicado recuperar con menos de 72 horas. Cada vez hay más partidos y el calendario es más apretado. Es verdad que tampoco hay muchas fechas donde jugarlo, pero siempre se puede buscar otra solución. Al poner tantos partidos el fútbol pierde el nivel de intensidad y de juego. A nosotros solo nos queda aceptarlo, seguir jugando y que los que tengan el poder lo puedan cambiar para que el fútbol tenga más recuperación y suba el nivel, que es lo que quieren los aficionados», apuntó. Pedri habló también de la tanda de penaltis con la 'Oranje'. «Sabía dónde iba a chutar, lo tenía decidido desde que pita el árbitro el final, por eso fui muy convencido. Cuando marcas y ves a la gente celebrar sientes felicidad. Fui a abrazar a Unai -Simón-, que para mí es el gran héroe de la tanda de penaltis, como casi siempre», manifestó.

Además, salió en defensa de Iñigo Martínez tras las críticas recibidas por caerse de la convocatoria de la 'Roja' por lesión. «Es una falta de respeto, también lo dijo Unai -Simón- en rueda de prensa. Cuando un jugador se lesiona siempre salen esas cosas, a mí ya me pasó una vez cuando no fui a la selección. Es una falta de respeto, cuando un jugador se lesiona, decir que se está tirando del barco o que está fingiendo para no ir a la selección. Ir a la selección es un sueño para todo deportista. Iñigo es un profesional tanto dentro como fuera del campo», señaló.

Sobre Lamine Yamal, aseguró que es «un espectáculo, tanto por cómo regatea como por cómo marca goles». «Creo que marca muchísimo la diferencia dentro de un campo, lo hace como si no le supusiese esfuerzo. Es un placer tenerlo y hay que cuidarlo. Es muy joven y todavía le quedan muchos años de carrera. Espero que siga divirtiéndose, porque, si se divierte dentro del campo, tanto al Barça como a la selección les va a ir mucho mejor», afirmó. Además, se mostró a favor de la renovación del portero polaco Wojciech Szczesny. «Tanto dentro como fuera me cae muy bien. Es un tío muy gracioso que parece que no le puede la presión en ningún momento. Es un profesional, ahora nos está dando mucho. En los últimos partidos ha tenido un nivel espectacular, es muy grande y es complicado marcarle un gol. No es mi decisión que se quede un año más, pero a mí me gustaría porque me divierto con él tanto dentro como fuera del campo», expresó.

En otro orden de cosas, el canario reconoció que está en un gran momento de forma. «Es uno de los momentos en los que más estoy disfrutando por la continuidad que estoy teniendo, por la confianza que tengo. Es una de las temporadas en las que más estoy disfrutando de jugar, los compañeros tanto en la selección como en el Barça me lo ponen muy fácil», indicó. «Siempre me gusta más jugar que parar. A veces cuando paro una semana y no juego un partido, siento que el cuerpo está menos descansado que cuando juego y tengo esos minutos, me siento más cómodo con continuidad y me es más complicado recuperarla cuando no la tengo», dijo, para finalizar hablando de la posibilidad de ganar algún día el Balón de Oro. «Es complicado, pero por soñar, se puede soñar con todo. Ojalá pueda serlo y estemos otra vez aquí con los amigos de Plátano de Canarias presentando un libro con ese título», finalizó.