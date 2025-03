El FC Barcelona - Club Atlético Osasuna tiene nueva fecha

El Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este lunes que el partido entre FC Barcelona y Club Atlético Osasuna se celebrará el próximo jueves 27 de marzo en una hora aún por confirmar, un encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports que fue suspendido el pasado 8 de marzo por el fallecimiento del doctor blaugrana Carles Miñarro.

"Determinar como fecha de celebración del partido del Campeonato Nacional de Primera División entre los equipos FC Barcelona y Club Atlético Osasuna, oficialmente aplazado el pasado día 8 de marzo, la del próximo día 27 de marzo de 2025, en la hora que determine Liga Nacional de Fútbol Profesional", anunció la RFEF en un comunicado.

A pesar de que ambos equipos estaban de acuerdo en disputar el encuentro entre las jornadas 37 y 38 de LaLiga EA Sports, y que tanto Osasuna como Barça proponían otras fechas alternativas, el Juez de Competición ha optado por elegir el 27 de marzo por ser la fecha más cercana a la original y pese a que ni 'culers' ni 'rojillos' habían optado por ella. Competición se ha acogido a la Disposición Octava de las Normas Reguladoras y Bases de Competición del Campeonato Nacional de Primera División, en la que se establece que "los partidos suspendidos o aplazados deban disputarse en la fecha materialmente más cercana en el tiempo al del partido en cuestión", para imponer el 27 de marzo como fecha final para el duelo, si bien cabe la posibilidad de que los clubes apelen la decisión. Sin embargo, aún no se ha revelado el horario del encuentro, y será LaLiga la encargada de comunicarlo próximamente.

Aun así, el Barcelona presentará un recurso para que el encuentro aplazado ante Osasuna no se dispute el 27 de marzo, tal y como ha fijado este lunes el Juez Único de Competiciones Profesionales de la Federación Española de Fútbol (RFEF), José Alberto Peláez, ya que considera que perjudica sus intereses. Y es que el partido ante Osasuna se disputaría dos después de los encuentros que Ronald Araujo y Raphael Dias 'Raphinha' tienen que disputar con sus respectivas selecciones de Uruguay y Brasil. Araujo jugará el martes, 25 de marzo, contra Bolivia a las 21:00 CET (-1GMT), con lo que apenas tendría 48 horas de descanso antes de jugar contra Osasuna. Más problemático es el caso de Raphinha, uno de los jugadores más en forma del equipo de Hansi Flick. El delantero del Barça jugará contra Argentina en el Monumental de Buenos Aires un partido programado para las 01:00 CET (-1 GMT)del 26 de marzo, menos de 40 horas antes del partido.

Con la disputa de este encuentro Barça y Osasuna recuperarán su partido pendiente de LaLiga EA Sports, competición que actualmente lideran los de Hansi Flick junto al Real Madrid con 60 puntos.