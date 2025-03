Maradona «fue asesinado» en «un plan inhumano que resultó eficaz», según su abogado

El abogado que representa a Dalma y Giannina, hijas de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, en el juicio por la muerte del astro argentino en 2020, ha asegurado este martes que fue víctima de «un plan inhumano de resultado eficaz» y que «en cualquier hospital precario le hubieran salvado la vida. Fue asesinado», ha determinado Fernando Burlando, un mediático abogado argentino, al detallar cómo fueron los últimos días de Maradona en una vivienda con asistencia médica privada a domicilio, en vez de ser atendido en un hospital.

El juicio por la muerte de Maradona, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2020, ha comenzado este martes en la localidad de San Isidro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con la presencia de siete imputados, todos profesionales de la salud, y las hijas del astro: Dalma, Giannina y Jana, esta última nacida de otra relación y reconocida en 2014 por el padre. «La internación domiciliaria fue una manera de condenarlo a muerte», ha insistido Burlando durante su alegato en el juicio que durará al menos cinco meses y contará con 92 testigos. Los otros dos ejes probatorios del juicio serán la evidencia médica y los mensajes intercambiados por los siete imputados que trataron al futbolista durante sus últimos días de vida, entre el 12 de noviembre de 2020 y el día de su fallecimiento.

Burlando ha afirmado que la decisión de mantenerlo en un domicilio particular «fue llevada a cabo contra todo sentido común, bajo engaño de la familia, sin el consentimiento expreso del paciente que en ningún momento expresó su voluntad de no ser atendido en un centro médico. Desafiaron todos los códigos éticos y desafiaron la ley», ha señalado el abogado. También ha expresado que fue «una conjunción diabólica» y que «tanta gente no se puede equivocar y empujar a la muerte a una persona de esta manera». Según el abogado, si hubieran llevado a Maradona a una clínica «le salvaban la vida», pero «no querían hacerlo» porque «ese era su deseo, quitarle la vida. Fueron inhumanos e indolentes», ha concluido.

El juicio comenzó alrededor de las 10.45 horas (13.45 GMT) en el Tribunal de lo Criminal N°3 de San Isidro, con la presencia de los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, a cargo de la investigación. Los acusados por homicidio simple con dolo eventual son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.