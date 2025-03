El Real Madrid hace lo justo

El Real Madrid se ha impuesto al Rayo Vallecano (2-1) en un partido en el que vivió en el alambre, escuchó silbidos por parte de su afición en la segunda mitad por el nulo control del mismo y en el que Kylian Mbappé y Vinícius Junior aparecieron para solventar el derbi antes del que disputarán el miércoles en el Metropolitano en 'Champions' ante un Atlético de Madrid al que, tras caer estos en Getafe (2-1), arrebataron el segundo puesto en Liga. Dos fogonazos de sus grandes estrellas ofensivas le dieron una ventaja engañosa al Real Madrid. Dos goles en cuatro minutos, de Mbappé y Vinícius, proporcionaron tranquilidad a un conjunto blanco que, sin embargo, se mostró endeble en defensa.

Sin Rüdiger ni Courtois, por una gripe y descanso, respectivamente, y con Fran García y Lucas Vázquez en los laterales, la defensa del Real Madrid no estuvo firme sobre el césped del Santiago Bernabéu. Desde el inicio, con Asencio cediendo el balón a su guardameta con excesiva fuerza y sin contundencia de la zaga en los despejes. El Rayo Vallecano creció en el partido haciendo daño ocupando bien los espacios en la frontal del área, así acabó llegando su primer tanto, pero ya con dos goles de ventaja para los locales. En el plan más simple posible en el que Mbappé hace daño: dándole un balón al espacio cuando arranca el desmarque, el francés hizo el 1-0 aprovechando un primer rechace de Lejeune. Kylian celebró el tanto con rabia después de días en los que sus pobres actuaciones ante Real Betis y Atlético de Madrid provocaron dudas en torno a su figura.

No tardó el Real Madrid en ampliar la cuenta. Solo cuatro minutos después, y tras un aviso del Rayo en un disparo de Embarba que atrapó Lunin, Vinícius alargó una jugada en la que no le salió bien su primer recorte hasta que logró superar a Lejeune -de nuevo en la foto del gol local- y luego a un Ratiu en el que fue el gran duelo individual del partido. Segundo gol en Liga de 'Vini' en los últimos tres meses y medio para dar al Real Madrid una tranquilidad efímera, ya que el Rayo se metió en el partido justo antes del descanso. Un disparo de Pedro Díaz desde la frontal, la que no acertó a defender con eficacia el conjunto blanco, puso el 2-1; un tanto revisado por el VAR ya que el disparo tocó en el travesaño antes de botar dentro y salirse de la portería defendida por Lunin. No podía permitirse el Real Madrid otro tropiezo en Liga. Incluso ante la falta de control de partido, la afición local silbó a su equipo en busca de una reacción que también probó Ancelotti desde el banquillo, quitando a Rodrygo Goes e introduciendo a Fede Valverde en el minuto 68.

Un centrocampista más y energía al campo ante un Rayo que, aunque sin grandes ocasiones, seguía metido de lleno en el partido mientras que el Real Madrid tiraba de intentos individuales de los atacantes que no gustaban a Ancelotti. Sin reacción ni acierto en lo poco que dispuso el Real Madrid en ataque, con Vinícius pudiendo sentenciar, pero no estuvo acertado ni en el remate ni en el pase.

Tres puntos del Real Madrid con lo mínimo que le hacen adelantar al Atlético de Madrid en Liga, tras su derrota 2-1 en Getafe, y que le igualan a puntos, con un partido más, con el Barcelona en la lucha por alzarse con el título de Liga.