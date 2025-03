El Barça aplasta a una Real Sociedad en inferioridad

El Barcelona cerró el círculo y ya vuelve a liderar en solitario LaLiga tras golear este domingo, en el Estadio Olímpic Lluís Companys, a la Real Sociedad (4-0), el equipo con el que empezó el noviembre negro que le descabalgó de la cabeza de la competición.

En aquel encuentro de la primera vuelta disputado en el Reale Arena, los azulgranas cayeron por 1-0 y empezaron una caída en barrena que les llevó a sumar 5 puntos de 18 y alejarse hasta a 7 puntos del liderato. Dieciséis semanas después, ante una Real Sociedad diezmada por las bajas y que jugó durante una hora con un hombre menos, los de Flick cerraron aquella herida, aprovechando la derrota del Real Madrid ante el Betis y confirmando que ahora forman un equipo más hecho y más maduro que aspira a ganarlo todo.

Y eso que empezó bien el conjunto guipuzcoano, que dejó helado Montjuïc con un gol de Sergio Gómez en el arranque del choque, pero que el VAR anuló por fuera de juego previo de Javi López.

Sin embargo, todo se torció para los donostiarras en el minuto 17, cuando el árbitro expulsó a Olustondo por parar una contra local derribando a Dani Olmo, que ya volaba, con el balón pegado a su pie derecho, hacia la meta defendida por Remiro.

Con un hombre menos, Alguacil sacrificó a Olasagasti para dar entrada al joven Jon Martín y resguardarse atrás del temporal azulgrana, que hasta entonces solo había tenido una ocasión -un balón rechazado por Pedri en un mal despeje de Remiro- pero que empezó a carburar en superioridad al ritmo de Olmo y Lamine Yamal.

Y así, los goles del Barça no se hicieron esperar. Los hicieron dos debutantes en estas lides: Gerard Martín y Marc Casadó, que se estrenaron, con cuatro minutos de diferencia, como realizadores con la camiseta azulgrana.

Martín, que poco antes había probado fortuna con un disparo que se marchaba muy alto, marcaba el 1-0 rematando en el segundo palo un centro de Olmo, tras una gran jugada personal de Lamal por banda derecha. Casadó haría el segundo poco después tras desviar a gol un disparo desde la frontal de Olmo y confundir a Remiro, que no tuvo tiempo de reaccionar.

El Barça ya mandaba a placer a la media hora y aún pudo hacer el tercero antes del descanso en otra jugada por la derecha de Lamine Yamal que acabó con un remate de Pedri que el meta visitante desvió a córner.

Alguacil sentaba al descanso a Zubimendi y Barranetxea y sacaba a Turrientes y Mariezkurrena, dando por hecho que remontarle un partido con diez al cuadro catalán era una tarea casi imposible y que su equipo necesitaba guardar fuerzas para recibir el próximo jueves al Manchester United en la Liga Europa. Y el equipo de Flick no tuvo piedad del rival inicio de la reanudación.

Pedri estrellaba un disparo en la cruceta antes de que Araujo cabeceara a gol, en el 56, un rechace de Ramiro tras un remate de cabeza anterior de Lewandowski. Y cuatro minutos después, el propio Lewandowski anotaba su tanto número 34 de la temporada al desviar un tiro de Araujo dentro del área.

Con el 4-0 aflojó el ritmo el Barcelona, Flick empezó a reservar a algunos de sus mejores hombres pensando en el duelo de Champions ante el Benfica y la Real, que no se había asomado a las inmediaciones de Szczesny tras la jugada de la expulsión, pudo respirar un poco y salir algo más con el balón jugado.

Los visitantes, no obstante, no inquietaron la meta azulgrana en ningún momento y el Barça incluso hubiera podido hacer alguno más si Lewandowski o Ferran Torres hubiesen estado más acertados en el remate. No le hizo falta, porque el sexto triunfo consecutivo llegó de una forma inesperadamente plácida. Una victoria que vuelve a dejar al Barcelona solo en cabeza.