Etienne Etoo y su madre explican la relación del futbolista con su padre

Etienne Etoo, el primogénito de Samuel Etoo, el mítico jugador del Real Mallorca y Barcelona, está siendo uno de los protagonistas del fin de semana futbolístico. Etienne debutó el pasado sábado en Primera División, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo frente al Villarreal. Pero este domingo, Etienne se ha desquitado logrando un 'hat trick' con el Rayo B en el partido que le ha enfrentado al CUV Villalba y que ha finalizado con 3-2 a favor del filial. Tras el partido del sábado, Etienne explicó: «Llevo mucho tiempo esperando este momento y ves que tu esfuerzo, el de mi familia, mi madre en este caso, la gente que me quiere para ayudarme a llegar a este momento pues ha valido la pena, ¿no? Muy feliz por eso».

Esas declaraciones podían dar a entender que Etienne no guarda una buena relación con su padre, algo que este domingo ha querido aclarar el jugador. «No es día para malmeter, me ha salido decir mi madre porque es la persona con la que he vivido desde que soy pequeño», explicaba en sus redes sociales. «Pero estoy igual de agradecido a ambos, ¡sin ellos no sería la persona que soy hoy! Os quiero», les terminaba diciendo por si había algún género de duda.

Marian Pineda, madre del futbolista, también ha querido explicar la relación de su hijo y su padre. «Que mi niño se acuerde de mí cuando menciona la palabra 'esfuerzo' es porque soy yo la que le ha llevado a todos sus entrenos desde que empezó en la Penya Arrabal con 3/4 años, la que le ha llevado durante todos estos años a sus partidos, torneos, pretemporadas, y la que ha estado con él en el coche viéndole entrar triste o contento según fueran las circunstancias después de los entrenos o de los partidos, que han sido más tristes que alegres a menudo. Hemos sufrido juntos y he intentado levantarle y que no bajara jamás los brazos, pero eso no significa que mi hijo no agradezca a su padre la parte que a su padre le toca, pero siempre prefiere hacerlo diciéndoselo directamente a él. La prensa cuando habla con Etienne constantemente tiene muy presente a su padre y se lo mencionan, no hay entrevista en la que no lo hagan, por eso él prefiere no hacerlo en exceso y que lo que le tenga que decir a su padre sea privado entre ambos. Pero yo como madre, que ha criado y vivido sola con mi hijo, te diré que es asombroso lo que mi hijo quiere a su padre, lo importante que para él es su padre como padre, que su estado de ánimo es infinitamente mejor cuando su padre está en su vida porque lo adora y lo valora, además de lo muchísimo que le admira como profesional y lo presente que le tiene en su pensamiento en cada uno de sus días, y digo que me asombra porque ni los problemas que hayan habido ni la distancia que les separa por vivir cada uno en continentes distintos ha podido cambiar eso y me enorgullezco porque es un amor puro que viene de un corazón bueno que es el que tiene mi hijo y agradezco a Samuel cada uno de los gestos bonitos que tiene con Etienne y se me cae la baba cuando mi hijo me cuenta cosas bonitas o divertidas que se hablan o que viven juntos cuando se ven porque es algo que siempre he querido y que me hace muy feliz que suceda».