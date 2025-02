El juez de la Audiencia Nacional José Manuel Fernández-Prieto ha absuelto a Luis Rubiales, a Jorge Vilda y a los dos ex altos cargos de la Federación de Fútbol (RFEF) del delito de coacciones a Jenni Hermoso al considerar que no hubo ni violencia ni intimidación sobre la futbolista.

El juez, que ha condenado al expresidente de la RFEF a una multa de 10.800 euros y a una indemnización de 3.000 por agresión sexual por el beso no consentido que dio a Hermoso tras la final del Mundial de 2023, ha sentenciado que los acusados no coaccionaron a la víctima para que restase importancia a lo ocurrido ante la polémica suscitada en los días posteriores. El magistrado recalca que da «plena credibilidad» al testimonio de la futbolista, pero ella no describió en el juicio «ningún acto de violencia ni de intimidación realizado por ninguno de los acusados ni por terceros».

Recuerda al respecto que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que, para condenar por ese delito, debe existir violencia o intimidación directamente dirigida a obligar a otra persona a hacer lo que no quiere o a no hacer aquello que desea hacer.

E insiste que en este caso «basta con leer los escritos de acusación para comprobar que en ellos no se describe ningún acto de violencia ni de intimidación sobre la persona de Jenni Hermoso y no puede obviarse que el derecho de defensa exige que los hechos constitutivos del tipo penal estén claramente descritos en los escritos de conclusiones provisionales de las acusaciones».

En los hechos descritos por Hermoso y por los testigos, tanto en el vestuario, como en el autobús, en el avión de vuelta a España, en la escala que hizo el avión en Doha o en el posterior viaje a Ibiza junto a las demás campeonas del mundo no aprecia el juez que los acusados cometieran «ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso Fuentes», por lo que les absuelve.