Real Madrid y Manchester City se juegan el pase a octavos

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, comentó este martes que se encuentra «más tranquilo» con el arbitraje cuando juega en competiciones europeas, porque se genera «menos polémica», algo que achaca a que hay Jmenos intervenciones del VAR» y a la «calidad» de los árbitros, que son «los mejores de cada país».

Ancelotti apuntó que es «bastante sorprendente» lo que está pasando en el arbitraje en LaLiga en las últimas jornadas. «No estamos contentos con lo que pasó contra Osasuna, el Atlético de Madrid o el Espanyol. Son tres partidos donde nos perjudicaron en algunas decisiones que todavía no entiendo», añadió. Sobre el VAR y su aplicación, el de Reggiolo señaló que ha quitado «demasiada responsabilidad» al árbitro, y en el momento en el que eso ocurre quitas «la responsabilidad al juez», algo que puede ser «peligroso». «El VAR ha entrado para quitar errores flagrantes, obvios, para intervenciones que son de fútbol. Entonces muchas veces se juzga por una imagen, quitando todo lo que es la naturalidad del fútbol», agregó. El italiano dijo que el Real Madrid debe tener en cuenta la ventaja con la que llega al partido ante los de Pep Guardiola, tras ganar 2-3 en la ida. «Tú puedes decir que no tenemos ventaja en el partido, que lo tenemos que plantear como si fuese 0-0 o como que tenemos que remontar, pero es una tontería porque nadie te cree. Lo que puedes cambiar es la actitud del equipo y el planteamiento del partido», explicó.

«Espero un partido entretenido, complicado y difícil. Estamos intentando prepararlo bien, recuperar a los jugadores que nos pueden ayudar e intentar plantear el mismo partido que hemos hecho hace una semana. La idea es esta, obviamente, teniendo en cuenta todas las dificultades de este tipo de partidos, en los que nos jugamos una eliminatoria en 90 minutos», afirmó el entrenador del Real Madrid.

Sobre el mensaje de Pep Guardiola de que el City tiene «un 1% de pasar» el cruce, Ancelotti bromeó con que le preguntará «antes del partido». «Él piensa que tiene más, como es justo, lo mismo que nosotros no pensamos que tenemos el 99% de opciones. Tenemos una pequeña ventaja, que hay que aprovechar», agregó.