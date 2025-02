El Mallorca resucita ante Las Palmas

Hay fechas imprescindibles en el transcurrir de una temporada porque representan el despertar de un equipo y más allá de lo puramente numérico sirven para inyectar autoestima al grupo, dotarle de confianza, de fe, de esperanza. El Mallorca tuvo ese partido ante Las Palmas al que derrotó con claridad por 3 goles a 1 pero lo que es más importante, ganó mostrándose fiable, resistente, sólido en su juego y en sus ideas. Dos tantos de Muriqi y uno de Dani dejaron en nada el intento de reacción de Las Palmas con el tanto de Bajcetic en el segundo tiempo.

Todo lo que no había podido expresar sobre el césped durante este último mes y medio, lo recuperó con creces y sacó a relucir su mejor versión en un encuentro donde no se podía perder, ni tan siquiera empatar. Había que ganar y se ganó. Si es posible debía hacerlo con fútbol y así lo hizo. Volvió a ser un equipo reconocible con y sin balón, aunque lo cierto es que agarró el balón desde el túnel de vestuario y no lo soltó. Apenas hubo momentos de dudas y la orquesta que en muchos partidos desentonó, ante Las Palmas volvió a afinar ofreciendo una sintonía magnífica.

Arrasate situó un once más o menos previsto, con Asano como gran novedad y metiendo a Mascarell y Darder en el mediocentro. El de Artà tuvo terreno por delante acompañado por Dani Rodríguez, que ayer volvió a rugir. Otra de las grandes noticias fue la recuperación de Muriqi, autor de dos de los tres goles de su equipo. Arrasate quería un equipo valiente y el Mallorca se desquitó de todos sus miedos y complejos para dar un paso adelante consciente de que había que romper ya con una sequía de resultados que perduraba en exceso en el tiempo.

Pero como toda función tuvo también su momento de duda y curiosamente fue en el minuto dos cuando un robo de Las Palmas acabó con una contra de Javi Muñoz plantándose en el área. Tras regatear a Raíllo y perfilarse para el gol se encontró con una respuesta perfecta de Greif, que evitó el cero a uno. Fue todo lo que hizo el equipo canario en el primer tiempo porque a partir de ahí se acabó el rival y el Mallorca más gigante de la temporada apareció temible.

El once de Arrasate empezó a tocar la pelota en la sala de máquinas, a combinar con rapidez y criterio y fruto de esa combinación de intenciones llegó el primer gol de Muriqi. Dani sirvió una asistencia perfecta al corazón del área y el kosovar metió la cabeza para anotar el primero. Era el minuto seis. El pirata volvió a celebrar otro gol en jugada y Son Moix abrazó con alegría su recuperación. El partido entró en esa fase de control donde no pasaban muchas cosas, pero tampoco el Mallorca terminaba de sufrir. Y volvió a generar fútbol en campo rival para anotar el segundo de nuevo tras una magnífica jugada combinada. Entre Navarro, Darder, Dani y Mojica el balón avanzó hasta el punto de penalti para de nuevo Muriqi, de tiro raso, batir con un disparo certero al primer palo y lograr el segundo (min.27).

La fiesta antes del descanso la cerró Dani de nuevo tras un robo con chut incorporado al que no pudo hacer nada el guardameta Cillesen. Poco después de la media hora el marcador era de tres goles a cero. Increíble pero cierto. El Mallorca había vuelto y lo había hecho con una enorme voluntad de gustar, de cambiar y de ganar. Sobre todo de ganar. Era el partido para resucitar y el once de Arrasate lo hizo en un encuentro que simplemente fue perfecto. El choque se dirigió al túnel de vestuarios con un tres a cero que hacía justicia a lo que se había visto sobre el terreno de juego.

Tras el descanso el color del partido no varió y el Mallorca volvió a inclinar el campo a su favor en busca del cuarto. La tuvo de nuevo Muriqi en el minuto 54 con un disparo que se estrelló en el palo tras un centro perfecto de un Robert Navarro que volvió a recuperar su mejor fútbol. Quien no falló fue Baljcetic, que remató a gol un centro lateral de Viti. A los 61 minutos Las Palmas logró recortar distancias. Pero pese a que faltaba mucho inquietó más bien poco y solo lo que le dejó el Mallorca, como por ejemplo en un disparo de Moleiro con peligro. La pelota se marchó fuera rozando el poste. Al final triunfo incontestable de un Mallorca que está de regreso.