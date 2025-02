La frase de la polémica: ¿Qué le dijo Bellingham a Munuera Montero?

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró que el colegiado José Luis Munuera Montero «ha cometido un error» al mostrarle tarjeta roja en el partido ante Osasuna por «un error de comunicación», y defendió que le dijo «una expresión como joder». «Está claro que ha cometido un error, ha habido un error de comunicación. No recuerdo muy bien lo que he dicho pero se ve en el vídeo que digo una expresión como joder. Es difícil cuando el árbitro no está seguro que tomé una decisión así con algo que yo no he dicho», aseguró en la zona mixta de El Sadar tras el empate del Real Madrid.