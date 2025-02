El estreno de Luis Blanco en el banquillo del Atlético Baleares marca la jornada en Segunda RFEF

El Atlético Balears gastó una bala en la recámara esta semana con la destitución de Jaume Mut y la llegada de Luis Blanco, que tiene la misión de lograr el ascenso a 1ª FEF. Para ello no es imprescindible pero sí muy importante empezar a ganar y el primer intento lo tiene este en la mediodía del domingo ante uno de los rivales más complicados de la categoría, el Sant Andreu, que ocupa la segunda posición en la tabla. Los ‘balearicos’, séptimos pero a un solo punto de los puestos de ‘play off’ aún no saben lo que es ganar en 2025 y esta mala racha fue la causante del cambio de entrenador. Si la situación no mejora, las miradas se dirigirán a los jugadores, algunos de los cuales no están aportando lo que debieran, según piensan en la planta noble del club. Blanco ya ha anunciado que realizará algún cambio, pero «no habrá revolución». La duda está en saber si apostará por Jaume Tovar y Florín Andone en ataque o si dejará a uno de ellos en el banquillo.

Por su parte, el Mallorca B afronta una dura prueba con su visita a la Ciudad Deportiva Dani Jarque, donde se medirá al Espanyol B, en un duelo entre filiales en el que los pupilos de Víctor Cea parece que son los grandes favoritos. El equipo ‘periquito’ es tercero con 37 puntos mientras que los de Gustavo Siviero ocupan el ‘farolillo rojo’ de la clasificación con 11. 26 unidades de diferencia, pero ya se sabe que al tratarse de un encuentro entre equipos filiales las diferencias se reducen. Una de las claves del encuentro será cómo se comporten ambos equipos desde el punto de vista como conjunto «ya que en cuanto a individualidades todo se iguala bastante», según explicó en la previa el entrenador españolista. En la pasada jornada el Mallorca B cayó derrotado en Son Bibiloni 2-3 frente al Torrent pese a haber estado con 2-1 a su favor, mientras que el Espanyol B no pudo pasar del empate sin goles en su visita al campo del Elche Ilictano. Y el Andratx está viviendo una temporada kafkiana. El equipo de José Contreras lleva cinco victorias en el campeonato, pero sólo una de ellas ha sido en casa. El resto, como la del pasado domingo en Alzira, han sido a domicilio. En la temporada pasada, la dinámica fue la opuesta, con sa Plana convertido en un fortín casi inexpugnable. Este domingo los ‘gallos’ tienen una nueva oportunidad para enlazar dos victorias consecutivas. el rival es el Elche Ilicitano. Tras el empate frente al Espanyol B, los de Ángel Donato quieren volver a la senda del triunfo. El filial franjiverde está cuajando una buena campaña en el grupo 3 de Segunda RFEF. Ha estado en posiciones de playoff de ascenso varias jornadas y es un rival muy difícil de batir. Actualmente ocupa la décima posición de la tabla a tres puntos del playoff de ascenso, mientras que el Andratx tiene a cinco puntos el primero de los puestos de salvación, lo que da una idea de su delicada situación.