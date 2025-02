Una lesión muscular en el isquio de la pierna izquierda de Lucas Vázquez, deja a Carlo Ancelotti sin sus dos laterales diestros y tres centrales, todos lesionados, para la visita al Etihad Stadium, en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Real Madrid agrava sus problemas en defensa. A las bajas de larga duración por lesiones de rodilla de Dani Carvajal y Éder Militao, más las de David Alaba y Antonio Rüdiger por sendas roturas musculares que les mantendrán de baja dos semanas, se sumó el domingo Lucas Vázquez.

El futbolista gallego, tras descansar en Copa del Rey por molestias musculares en la zona que se ha acabado lesionando, disputó el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid el sábado. Las molestias que sentía en la mañana del domingo provocaron que se le realizase una resonancia magnética que confirmó la rotura muscular que le tendrá apartado tres semanas de los terrenos de juego.

De esta manera, Ancelotti no sólo no recupera a ninguno de los cuatro lesionados en defensa, si no que las amplía a cinco con el percance sufrido por Lucas Vázquez que deja al técnico italiano sin ninguno de sus dos laterales derechos en toda la eliminatoria ante el City.

Por contra, 'Carletto' ya dio minutos ante el Atlético de Madrid a Eduardo Camavinga, tras superar una lesión muscular que le tuvo de baja desde el 16 de enero, y mantiene en la convocatoria los canteranos Lorenzo Aguado para reforzar el lateral derecho, inscrito en la Liga de Campeones tras la fase de la liga, el central Jacobo Ramón y el delantero centro Gonzalo García.

La lista de convocados del Real Madrid para la ida de la ronda de clasificación a octavos de final de la 'Champions' la integran:

Porteros: Courtois, Andriy Lunin, Sergio Mestre.

Defensas: Lorenzo Aguado, Jesús Vallejo, Fran García, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Jacobo Ramón.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Luka Modrić, Jude Bellingham, Arda Güler.

Delanteros: Vinícius, Kylian Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz y Gonzalo García.