El Atlético Baleares sigue sin saber ganar

El Atlético Baleares sigue sin ganar este año y este domingo no ha podido pasar del empate ante la U.E. Cornellà. En una mala primera parte del conjunto blanquiazul, el equipo catalán se ha adelantado en el marcador con un gol de Boris. En la reanudacióin ha mejorado el equipo palmesano y Jaume Tovar ha empatado el choque. La mejoría del bloque blanquiazul ha sido evidente, pero no ha podido aprovechar ninguna de las ocasiones creadas. El conjunto de Jaume Mut, sin victorias en 2025, no tenía otro objetivo que lograr los tres puntos para evitar salir de los puestos de promoción. Los de Albert García, en la parte media baja de la clasificación, necesitaban conseguir algo positivo del Estadi Balear para no meterse en problemas.

El ATB salió dispuesto a dominar el partido y a solucionar la falta de gol que ha tenido en los últimos encuentros. Pero el cuadro blanquiazul no lograba inquietar la meta de Miño y sí era el Cornellà quien tenía la primera gran ocasión debido a una pérdida de balón en la zona de creación de Rubén Bover y Morillas pudo despejar el disparo de Boris desde borde del área. El marfileño seguía creando pavor en el área del ATB. Tras hacerse con el balón y hacer un sombrero, su fuerte chut se iba ligeramente por encima del larguero de Morillas. A la tercera fue la definitiva. Boris aprovechaba un buen pase vertical de Alejandro, se deshizo de Juanra aprovechando su corpulencia y batía al portero blanquiazul con un disparo sutil. El Atlético Baleares acusó el golpe y estuvo a punto de encajar el segundo gol, pero Morillas salvó con el pie el disparo de Serra. Reaccionó el ATB acto seguido en la mejor jugada hasta el momento del equipo de Mut. Bover abrió a Carlos Julio y el centro de éste lo remató Plomer. Miño despejó con el pie y el balón fue al larguero y después a las manos del portero. La falta de gol del conjunto palmesano se evidenció en la siguiente jugada cuando Sergio Moreno, con todo a su favor, disparó muy centrado y el rechace de Miño lo envió a las nubes Carlos Benítez. Otra vez Boris fue el protagonista pero de forma incomprensible mandaba el balón fuera tras el pase de Serra. Esta acción activó las protestas del público y se escucharon los gritos de ¡¡Fuera, fuera!! contra el equipo de Mut. Tras el descanso, Mut movió el árbol y cayeron Plomer, Benítez y Josep Jaume para dar paso a Forniés, Jaume Tovar y el debutante Berto Rosas. Los cambios fueron balsámicos y Tovar se encontraba en el área un balón y batía con tranquilidad a Miño. Y Berto estuvo a punto de voltear el marcado pero su remate de cabeza tras un centro medido de Fornés se estrellaba en el pecho de Miño. Los tres jugadores que había entrado se habían convertido en los protagonistas de los primeros minutos del segundo tiempo. Otro envío del capitán lo mandaba a las nubes Jaume Pascual en otra clara ocasión evidenciando el cambio de tendencia del encuentro. Juanra también la tuvo de cabeza pero su cabezazo se fue fuera por poco. Ponía más madera Mut con la entrada de Florin Andone, pero el gol no acababa de llegar y el tiempo se acababa. Rubén Bover tuvo la última pero su disparo se marchó alto. Ficha técnica 1. Atlético Baleares: Jaime Morillas, Carlos Julio (Castell, min. 76), Josep Jaume (Forniés, min. 46), Juanra, Jaume Pol, Toni Ramon, Dani Plomer (Berto,min. 46) Carlos Benítez (Jaume Tovar, min. 46), Jaume Pascual (Florin Andone, min,. 66), Rubén Bover y Sergio Moreno. 1. UE Cornellà: Miño, Bruno (Bandaogo, min. 58), Jaouad, Tomás, Vilaplana, Izan, Serra (Juan Durán, min. 83), Luis Forcén (Albert López, min. 72), Alejandro, Mateo (Mateo, min. 58) y Boris (Ibai, min. 83) Goles: 0-1, Boris, min. 26. 1-1, Jaume Tovar, min, 50. Árbitro: López Montalbán (colegio madrileño). Amonestó a Josep Jaume y Rubén Bober del Atlético Baleares y a Izan del Cornellá. Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 21 del campeonato de Segunda RFEF disputado en el Estadi Balear ante unos 1.300 espectadores.