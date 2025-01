La Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB) propondrá a la próxima Asamblea General, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero, un debate trascendental para el futuro del fútbol base balear. Los asambleístas tendrán la oportunidad de decidir entre tres modelos de competición que marcarán el desarrollo del fútbol base durante las temporadas 2025/26, 2026/27 y 2027/28.

1. Modelo de fútbol estrictamente social: Este modelo tiene como principal objetivo fomentar la participación y el desarrollo personal de los jugadores y jugadoras, priorizando valores como el trabajo en equipo, el respeto y la diversión por encima de los resultados.

Está especialmente pensado para los clubes y familias que quieren vivir el fútbol como una actividad formativa y no como una competición. Entre sus características principales destacan los juegos por año de nacimiento: Los equipos mixtos participarán en la categoría de segundo año. Se aplicará desde prebenjamín a cadete). Otro punto serán los grupos por proximidad geográfica: No habrá categorías establecidas y los equipos se distribuirán en grupos según proximidad. En Palma, se tendrán en cuenta los resultados históricos de los últimos cuatro años para establecer los grupos. Otro aspecto será el de sin clasificaciones ni resultados en acta: Los resultados no se publicarán ni se tendrán en cuenta clasificaciones oficiales. Tampoco se publicarán estadísticas de goleadores. Los partidos constarán de cuatro cuartos y todos los jugadores del acta tendrán que jugar un mínimo de dos cuartos. Aquí incluye la categoría juvenil.

2. Modelo competitivo: Diseñado por aquellos clubes y equipos que priorizan el desarrollo deportivo y la preparación competitiva, este modelo se centra en la calidad deportiva y la investigación de objetivos concretos dentro de la competición. Es ideal para los jugadores y jugadoras con aspiraciones más enfocadas al rendimiento y a la progresión deportiva.

Entre sus características principales destacan los juegos por categorías con ascensos y descensos, sin grupos por proximidad geográfica, desde prebenjamín hasta juvenil; sin diferenciación por edades; no se distingue entre jugadores de primero o segundo año. Habrá clasificaciones oficiales y resultados al acta, así como la publicación de goleadores. Partidos en dos partes, sin obligación de tiempo mínimo de juego para los jugadores.

3. Modelo de carácter mixto: Una propuesta equilibrada que combina el mejor de las dos opciones anteriores. Este modelo busca fomentar valores formativos y sociales, a la vez que mantiene un componente competitivo que permite a los jugadores y jugadoras vivir la experiencia de la competición sin dejar de banda la vertiente educativa del fútbol. Juegos por categorías, con ligas de primer año a prebenjamín, Benjamín y Alevín (F8) e infantil (F11), donde se podrá elegir nivel si hay más de un grupo. Grupos por proximidad geográfica a Prebenjamín y Benjamín. Clasificaciones oficiales y resultados de acta en todas las categorías. Partidos por cuartos a Prebenjamín, Benjamín, Alevín e infantil (primer año), con obligación de jugar un mínimo de dos cuartos por jugador.

El resultado de la votación marcará un antes y un después en la gestión del fútbol formativo. La FFIB sigue apostando por un fútbol inclusivo, participativo y adaptado a las diferentes realidades de los clubes de las Illes Balears.