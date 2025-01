El delantero uruguayo Mathías Acuña, de 32 años, quien llegó el viernes a la ciudad ecuatoriana de Ambato para cumplir la pretemporada con el club Mushuc Runa, fue hallado sin vida en un hotel, informó este sábado el portal Primicias. Mushuc Runa expresó sus condolencias a la familia y seres queridos del jugador ante la irreparable pérdida, cuyas aparentes causas no han sido explicadas por las autoridades.

El viernes, a su llegada a Ecuador, Acuña expresó al Canal del fútbol su deseo de cumplir "una buena pretemporada" y un destacado curso con Mushuc Runa. El delantero, que se convirtió en una de las figuras del club en la Liga Pro de 2024, jugó 15 partidos y anotó 8 goles. El 23 de diciembre pasado fue acusado por su expareja por presunto maltrato físico y psicológico. Tras la acusación y mientras se cumplía la investigación, Acuña debió usar un grillete electrónico.

Duele e impacta la muerte de Mathías Acuña en Ambato. El 1.1 cuando me iba de Canal 10 lo vi junto a su amigo íntimo, Leo Fernández, sacándose fotos en Carnelli e Isla de Flores. Luego lo vi declarar contento al llegar a Ecuador. No entiendo nada. #QEPD pic.twitter.com/BKOsCqJtCk — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) January 4, 2025

"Lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable. En este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable«. El futbolista dijo que la tobillera electrónica le ha dado »tranquilidad«, porque su exapareja no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal, y porque le ha servido para »terminar esta relación tóxica de años".

"Estoy tranquilo, rodeado de los míos que me conocen y saben que nunca violenté a nadie. Tengo dos hijas mujeres y quiero que las respeten y cuiden como deben, nací de una mujer, no tengo nada más que decir«, había dicho. Lu Rodríguez, expareja del futbolista uruguayo, publicó en diciembre en la red social X: »Evité este momento por muchos años, por miedo, por respeto a sus hijos, por amor, porque más allá de todo el daño, de todo lo que mucha gente sabe que pasé, hizo oídos sordos«. »Todo esto se incrementó y se convirtió en violencia física. Sí, años lo aguanté. Llegó al punto de no tener vergüenza de pegarme adelante de su familia, él lo sabe, su familia lo sabe, todos lo saben, pero la plata es lo único que los mueve", denunció. Acuña se vinculó en junio pasado al Mushuc Runa, con el que se clasificó para la Copa Sudamericana de este año.