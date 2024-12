Corberán, la apuesta por la salvación del Valencia

El valenciano Carlos Corberán, con más de un lustro dirigiendo en la Championship, la segunda inglesa, pero sin paso por España, es el último clavo al que se agarra un Valencia penúltimo y que fía su destino a la validez del que fuera ayudante de Marcelo Bielsa durante dos temporadas y que ha labrado su trayectoria en las islas Británicas. Formado como portero en la cantera del Valencia, Corberán es la enésima apuesta de futuro del Valencia de Peter Lim, que en diez años en el club ha contado con doce entrenadores y que ahora confía un proyecto de dos años y medio a un entrenador que ha pasado cinco cursos dirigiendo en la Segunda inglesa, con un breve paso por el Olympiakos griego de por medio.

El Valencia, que pasará en las Navidades en descenso, necesita tras la marcha de Rubén Baraja un técnico que dé un golpe de timón para salvar al equipo, que sólo ha descendido una vez en su historia, aunque ahora mismo está ya a dos partidos de la salvación, con cuatro puntos respecto al décimo séptimo clasificado.

Ayudante de Bielsa durante dos temporadas, Corberán ha recibido elogios del germano Jürgen Klopp, que dijo que le encanta la Championship, pero sobre todo al equipo del valenciano. «Vi al West Brom y tienen una idea real de jugar al fútbol», explicó Klopp. En una reciente entrevista a Relevo hace apenas un mes, Corberán explicó que «el ruido de Mestalla, intimida». «La afición tiene un sentimiento muy especial por su club. Ver la situación actual da pena», señaló el valenciano, que a partir de ahora se sentará en banquillo local de Mestalla.

«Mi evolución los últimos años ha sido más defensiva. Cuando empecé en esto pensaba 'defiendo con el balón y así no me atacan', pero luego llegas a la élite y ves que has de controlar todos los registros. Creo que he mantenido la esencia de hacer cosas con balón, pero tenía que hacerme fuerte defensivamente», sostuvo en esa misma entrevista.

«Nuestra propuesta parte de tener el balón, pero el año pasado fuimos de los equipos menos goleado y el que más porterías a cero tuvo, hay que intentar dominar todos los registros», agregó Corberán.

El nuevo técnico empezó a entrenar muy pronto, a los 23 años de edad, cuando entró en las categorías inferiores del Villarreal, antes de unirse como asistente al equipo de Juan Carlos Garrido en el filial del Villarreal.

Sin embargo, el ascenso de Garrido al primer equipo tras la destitución de Ernesto Valverde aupó a Corberán a ser entrenador asistente del primer equipo durante temporada y media, aunque la salida del técnico valenciano le obligó a hacer las maletas y marcharse como asistente, en este caso de Raúl Caneda, al Al-Ittihad y al Al-Nassr saudís.

En noviembre de 2016, Corberán tuvo su primera aventura en solitario con el Doxa Katokopias chipriota, antes de partir al Ermis Aradippou, también de la Primera División chipriota, aunque al término de esa temporada se fue a Inglaterra, donde inició su camino como entrenador del Leeds United sub-23.

No obstante, un curso más tarde ascendió a entrenador ayudante del primer equipo con el argentino Marcelo Bielsa, donde realizó un 'máster' en la élite al tiempo que compaginó su puesto en el equipo sub-23, con el que ganó la Liga de Desarrollo Profesional, una especie de Liga de filiales inglesa.

Tras dos temporadas con Bielsa, el Huddersfield Town se hizo con sus servicios a mitad de la temporada 2020-21 y tras una agónica permanencia en su primer curso, en la segunda temporada terminó tercero de la Championship, quedándose a un paso del ascenso a la Premier en la final por el ascenso.

Ello le sirvió para firmar en la 2022-23 por el Olympiakos griego, al que sin embargo apenas dirigió unas semanas antes de ser cesado por sus malos resultados en Liga Europa, aunque eso no le eximió para volver a entrenar a Inglaterra esa misma temporada, activando a un West Bromwich que terminó noveno.

Tras ello, siguió en el equipo inglés y terminó quinto la pasada temporada, mientras que este curso mantenía al conjunto de East Midlands séptimo hasta que recibió la llamada del Valencia, la gran oportunidad para asentarse en la élite del fútbol, aunque con un tremendo reto por delante en las próximas veinte jornadas ligueras.