Rafael Louzán, nuevo presidente de la Federación Española de Futbol

El candidato gallego Rafael Louzán es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras haberse impuesto al otro candidato Salvador Gomar. De esta forma se desvela la incógnita y el gran favorito se ha impuesto en las votaciones que han tenido lugar esta mañana en la sede de las Rozas. A las 14 horas y 19 minutos ha logrado 70 votos logrando la presidencia. Al final se ha impuesto por un total de 90 votos a 43.

De esta forma la Asamblea General ha elegido a Louzán como próximo presidente. Finalmente ha arrasado el gallego que ha logrado un número de votos muy importante en relación a su principal contrincante.

Rafael Louzán (Ribadumia -Pontevedra-, 1967), presidente de la Federación de Galicia desde 2014, fue el elegido por Rocha si él no podía presentarse, como ha ocurrido por la sanción de inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), y el consensuado por la mayoría de las 19 federaciones territoriales.

Gomar era de la opinión de que Louzán no debía presentarse por tener una condena de inhabilitación de siete años para empleo o cargo público. El dirigente gallego no contempla que el Tribunal Supremo no acepte su recurso que estudiará en febrero.

Esta condena se remonta a unos hechos ocurridos cuando presidía la Diputación de Pontevedra, por conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas. El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra le condenó en 2013 por fraude a la administración y prevaricación y en 2022 la Audiencia Provincial de Pontevedra le absolvió de fraude pero mantuvo la sanción por prevaricación.