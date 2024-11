Rocha no podrá presentarse a las elecciones de la RFEF al ratificarse su inhabilitación

La sala de Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de Pedro Rocha de que se suspenda de forma cautelar de la inhabilitación de dos años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), lo que le impide presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), según el auto del tribunal. Rocha fue inhabilitado por el TAD el pasado mes de julio por haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF al decidir el despido del anterior secretario general, Andreu Camps. El directivo extremeño tiene opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de treinta días a partir el siguiente al de la notificación, pero la resolución iría más allá del calendario electoral fijado por la RFEF. Los aspirantes a dirigir la federación tienen desde este viernes, día 29, hasta el 3 de diciembre para remitir sus avales -un mínimo de 21 de los asambleístas- con el fin de concurrir a las elecciones del 16 de diciembre. El 4 de diciembre será la proclamación provisional de los candidatos, ante la que se podrá presentar recurso hasta el día 6.

La Audiencia Nacional recuerda que Rocha ha sido sancionado por tres infracciones muy graves que tienen en común «el ejercicio de competencias que no le correspondían, de conformidad con la normativa reguladora de la Federación, desoyendo las normas internas de funcionamiento y privando al órgano de gobierno de conocer decisiones de su exclusiva competencia». Según la Sala, Rocha fue expedientado «por actuar de manera arbitraria, sustituyendo la voluntad del ente federativo por la suya propia y sustrayendo al órgano de gobierno el ejercicio de competencias que le correspondían de forma exclusiva", por lo que se considera justificada la inhabilitación. «Por tanto, cabe pensar que de acordarse la medida cautelar y continuar el interesado en el cargo de presidente de la RFEF, existe un riesgo real de que estas conductas puedan reiterarse con la consiguiente lesión grave a los bienes jurídicos que la normativa disciplinaria trata de proteger», añade el auto.

El texto incide en que debe primar el interés general sobre el particular, «lo que justifica la necesidad de estimar improcedente la medida cautelar pretendida». El interés general, a juicio de la Audiencia, «lo encarna el correcto funcionamiento de las instituciones deportivas», por lo que improcedente que ejerza el cargo de presidente quien ha sido inhabilitado por «extralimitarse en el ejercicio de su cargo por conductas contrarias a los valores deportivos y que son objeto de reproche disciplinario». Por todo ello, rechaza «no resulta coherente» que Rocha siga presidiendo la RFEF y pueda concurrir a los comicios al haber sido sancionado por «conductas que suponen un atentado grave a estos valores, en la medida en que colisionan con la imparcialidad y el respeto a las reglas», concluye el auto.

Rocha recurrió su inhabilitación ante el Juzgado Central de lo Contencioso número 2, que desestimó su reclamación el 2 de septiembre, porque no habían sido convocadas entonces las elecciones, y volvió a apelar al mismo juzgado una vez hecha la convocatoria, aunque de nuevo vio desestimada su solicitud.

El juzgado consideró que si la suspendía de forma cautelar y luego en sentencia final firme se mantenía la legalidad de la medida, «se generaría un grave problema respecto de todas aquellas decisiones que hubiera tomado el actor durante su mandato, afectando además, a terceros». También concluyó que la anulación del castigo cuando ya no pudiera presentar su candidatura «le podría causar unos perjuicios morales, profesionales y económicos que bien podrían resarcirse económicamente». Rocha, ex máximo responsable de la RFEF, fue vicepresidente económico desde 2020 hasta que sustituyó de forma interina a Luis Rubiales como presidente de la comisión gestora en agosto de 2023, cuando este fue suspendido por la FIFA tras su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso no consentido a Jenni Hermoso, por el que va a ser juzgado en febrero, además de por coacciones a ésta.

El pasado 26 de abril, Rocha (Cáceres, 1954) fue proclamado presidente como único candidato, tras haber recibido el apoyo de la mayoría de los asambleístas, con 107 avales presentados de los 138 posibles. Los otros aspirantes que se postularon, el periodista Carlos Herrera, la abogada Eva Parera y el expresidente del Córdoba, Javier González Calvo, no presentaron ningún aval. Este último ha recurrido judicialmente la convocatoria de las elecciones. El día de su proclamación, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), que investiga posibles irregularidades en el contrato de la RFEF para la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, cambió su condición de testigo a investigado. LaLiga se ha adherido al recurso de Rocha para dejar de ser investigado en este procedimiento. En el proceso electoral de la RFEF, el único aspirante que ha presentado públicamente su programa hasta ahora y que ha asegurado disponer de los avales es el empresario y economista Juanma Morales, que ha animado a los nuevos asambleístas a ser «valientes», «no tener miedo al pasado» y actuar «con libertad y en conciencia» frente a las presiones que puedan recibir. Morales explica este jueves su programa de forma telemática a los afiliados de AFE que forman parte de la asamblea, según fuentes del sindicato.