El exjugador del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué desveló este domingo que, después del referéndum de independencia de Cataluña de 2017, encontró el reproche del seleccionador entonces, Julen Lopetegui, y de Sergio Ramos, en la concentración en Madrid. «Cuando llegué a Las Rozas, sorprendentemente, me coge el míster y el capitán -que eran Lopetegui y Sergio Ramos- y me dicen que debo pedir perdón: 'Te has posicionado mucho a favor de Cataluña y tienes que pedir perdón'», explica Piqué en una entrevista a TV3 que será emitida el próximo día 28.

En el avance de la misma, Piqué comenta lo ocurrido en aquellos días, como el partido a puerta cerrada en el Camp Nou contra Las Palmas, «un día muy duro» en el que «se jugó un partido que no debería haberse jugado». «Al terminar el partido me pusieron el micro en la zona mixta. Me emocioné y al día siguiente fui a Madrid a la selección española», recuerda.

«Les dije que me había posicionado en favor del derecho a votar, de poder decidir, y no iba a pedir perdón. Lopetegui me había hecho ya un papel con lo que tenía que decir en una rueda de prensa. Me voy a la habitación, leo el papel, lo tiro a la basura, vuelvo a bajar y le digo que si quiere que dé una rueda de prensa, la hago mejor a mi manera», confiesa el ex del Barça.

Además, Piqué habla de que, a partir de ahí, empezaron los pitos de la afición. «Todo eran silbidos, que también tengo que decirte que incluso me gustaban», añade, tratando también la metáfora del 'Más que un club' que define al FC Barcelona. «El Barça significa mucho para mí, es más que un club, es un elemento de unión entre padres e hijos», apunta.

«De cara al mundo, el Barça representa a Cataluña. El Barça es la institución más reconocida en todo el mundo dentro de Cataluña, y ya dice mucho. Cuando el Barça va bien, parece que Cataluña va bien. Fíjate el significado que tiene para el país que las cosas vayan bien a Can Barça», añade.