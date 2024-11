La UD Ibiza cesa a Pep Lluis Martí

La etapa de Pep Lluis Martí al frente de la UD Ibiza ha sido efímera. Tras 12 partidos, la entidad 'celeste' ha decidido prescindir de los servicios del técnico palmesano tras perder cuatro partidos de manera consecutiva en liga y Copa, lo que ha hecho que el equipo se desmorone en la tabla hasta verse relegado a la octava posición.

En sus 12 partidos al frente del navío ibicenco, los pupilos que entrenaba Martí habían ganado cuatro partidos, empatado cuatro y perdido los mismos. Unos resultados que no son suficientes para la ya conocida exigencia de Amadeo Salvo en la dirección del club de Can Misses. Con esta destitución, Martí ya acumula varios proyectos en los que no consigue implantar su idea.

Las derrotas en liga ante Fuenlabrada, Betis Deportivo y, sobre todo, doblegar el pie de manera tan contundente en Antequera ha supuesto el fin a la paciencia de la dirección deportiva que ya trabaja en encontrar un sustituto para intentar afrontar los objetivos del club.

Por el momento, según informa el Ibiza ha encargado a Sergio Cirio comandar los entrenamientos del primer equipo hasta que llegue un nuevo entrenador.