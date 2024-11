La 13ª jornada de LaLiga EA Sports acabó salpicada por la polémica. El gol anulado a Robert Lewandowski y la segunda derrota del Barcelona, esta vez ante la Real Sociedad, dejaron unas curiosas imágenes captadas por las cámaras de Movistar en Anoeta, en las que el técnico azulgrana, Hansi Flick, recriminaba al árbitro del encuentro y adscrito al Comité Balear, Guillermo Cuadra Fernández, su controvertida decisión.

Flick se mostró molesto después del gol anulado a los 13 minutos de partido por apenas unos milímetros. Y así se lo hizo saber al propio árbitro antes de que empezara el segundo tiempo. «Para ti no es nada porque es contra tu equipo», le respondía Cuadra Fernández en inglés. «Si en el VAR dicen que es fuera de juego, ¿por qué nos lo íbamos a inventar?», añade.

«No estaba tan enfadado», comentaría después el entrenador alemán del Barcelona. «No era fuera de juego, no es culpa del árbitro. Hubiese sido un partido distinto, pero no fue nuestro día. En ataque no tuvimos buenas ocasiones y cometimos errores. Tenemos que aceptarlo», concluía.