El centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández ha conquistado este lunes el Balón de Oro 2024 como mejor futbolista del curso pasado, un premio que le permite emular, 64 años después, al hasta ahora único jugador masculino capaz de llevarse el galardón, el ya fallecido Luis Suárez, que lo logró en 1960. El madrileño, de 28 años, ha visto premiada su sensacional temporada 2023-24, en la que conquistó la Premier League -en la que solo se perdió cuatro de los 38 partidos, con ocho goles y nueve asistencias-, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el conjunto de Pep Guardiola y la Eurocopa con la selección española, un torneo en el que fue declarado mejor jugador.

En total, disputó 66 partidos y sumó 6.107 minutos sobre el terreno de juego. De esta manera, se impone a uno de los grandes favoritos a levantar el trofeo, el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Jr., que fue segundo, y toma el relevo del argentino Leo Messi, que en 2023 alzó su octavo Balón de Oro. Mientras, otro madridista, el británico Jude Bellingham, completó el podio.

En el Teatro del Châtelet de París, ayudado por unas muletas que le acompañan desde que se produjo una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco que le hará perderse lo que resta de temporada, Rodri agradeció el premio, que otorga un jurado de 100 periodistas pertenecientes a los primeros países del ranking FIFA. «Es una noche increíble para mí hoy. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar, a France Football y a la UEFA por el galardón, y a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no sólo para mí, sino para mi familia y para mi país», señaló tras recoger el trofeo.

También se lo dedicó «a la persona más importante» de su vida, su novia Laura. «Justo hoy, hacemos ocho años, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, así que muchas gracias», dijo. «A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy: un hombre y una persona que juega al fútbol por amor», expresó. Rodri, que también se acordó del lesionado Carvajal y de Lamine Yamal, aseguró que su victoria «no es solo» suya, sino «del fútbol español». «Hoy se viene a recompensar al fútbol español, por tantos jugadores que no lo han ganado y que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro», expresó.

Todo en una jornada marcada por la polémica, después de que la expedición al completo del Real Madrid, que tenía previsto viajar a la capital francesa, decidiese no tomar el avión al enterarse supuestamente de que finalmente Vinícius no sería el agraciado esta noche. Nadie del club blanco estuvo presente en la gala de la ciudad parisina.

Por su parte, el defensa del Real Madrid Dani Carvajal concluyó cuarto en las votaciones, mientras que el barcelonista Lamine Yamal, ganador del Trofeo Kopa al mejor jugador joven, fue elegido como octavo mejor futbolista del curso. Además, entre el resto de españoles, el delantero del FC Barcelona Dani Olmo terminó decimotercero en la votación, mientras que el atacante del Athletic Club Nico Williams fue decimoquinto y el defensa del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo, vigésimo octavo. --

Clasificación

1. RODRI HERNÁNDEZ (ESP/Manchester City). 2. Vinícius (BRA/Real Madrid). 3. Jude Bellingham (ING/Real Madrid). 4. DANI CARVAJAL (ESP/Real Madrid). 5. Erling Haaland (NOR/Manchester City). 6. Kylian Mbappé (FRA/Paris Saint-Germain-Real Madrid). 7. Lautaro Martínez (ARG/Inter de Milán). 8. LAMINE YAMAL (ESP/FC Barcelona). 9. Toni Kroos (ALE/Real Madrid). 10. Harry Kane (ING/Bayern Múnich).