Nadal: 40 años de un titular que impulsó su carrera

Era un caluroso día del mes de junio de 1984. Hace ahora poco más de 40 años. Un reportero histórico de Ultima Hora, Tomás Monserrat, se desplazó hasta Manacor para cubrir el partido entre el equipo rojiblanco y el Pegaso. Era el choque de ida de la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda B y el resultado final fue de 4 a 0 dejando el ascenso apalabrado.

Sin embargo, lo que más sorprendió al histórico cronista fue cómo un juvenil, de nombre Miguel Ángel y de apellido Nadal, se movía sobre el terreno de juego con una soltura y un carácter fuera de lo común. Lo hacía en una eliminatoria de ascenso, en la ‘catedral de la Tercera Balear’ como redactó Monserrat y con la enorme responsabilidad de no fallar en un encuentro clave para afrontar posteriormente la vuelta.

Monserrat regresó esa tarde a la redacción convencido de que había visto una futura estrella del fútbol balear y español. Con esa vena periodística que siempre tuvo y su ojo único para saber dónde estaba la noticia, tituló en Ultima Hora: «Se llama Miguel y juega como un ángel» jugando con el nombre y el apellido de Miguel Ángel Nadal.

El periodista y reportero Tomás Monserrat, autor de la crónica del Manacor-Pegaso de 1984

Siendo juvenil llegó al equipo de Tercera y cuando llegaron los momentos clave donde el ascenso estaba en juego, Juan Julve, le dio la confianza necesaria y Miguel Ángel cumplió con nota. En la crónica, Monserrat insistía en que «Miguel Ángel Nadal habla el idioma del buen fútbol» y es que su actuación no pasó desapercibida porque Monserrat hablaba el idioma del buen periodismo. Todavía hoy recuerda ese partido.

La crónica en Ultima Hora del Manacor- Pegaso de 1984 donde Nadal brilló con luz propia.

«Me acuerdo perfectamente. Me decían que su hermano Rafael era el bueno, pero a mí la vista se me fue hacia Miguel Ángel. Hizo un partidazo siendo muy joven. Ofreció un espectáculo de fútbol y de forma física. Siempre seguro, dominando el juego y la pelota, no la perdía nunca y siempre tomaba buenas decisiones. Quedé maravillado y cuando llegué a la redacción no dudé en destacar su actuación», indicaba Monserrat.

Foto de Tomás Monserrat con motivo del debut en Primera de Nadal en el Camp Nou.

Ese titular pudo cambiar la carrera del Nadal, que después jugaría dos años con el Manacor en Segunda B, pero esa actuación y ese titular dieron sin duda a Nadal el impulso definitivo para darse a conocer a toda la Isla. El Mallorca le puso el ojo encima y dos temporadas después fichó por el filial y a partir de ahí se consolidó en el primer equipo y el resto es historia. Se convirtió en el mejor futbolista de las Illes Balears, disputó casi seiscientos partidos entre Mallorca y FC Barcelona, formó parte del Dream Team llegando a vestir la camiseta de España en 62 partidos.

Nadal, agachado a la izquierda, en sus años en el Dream Team, el gran Barça de Cruyff.

Monserrat recuerda que siempre que coincidía con el padre de Miguel Ángel, el músico Rafael Nadal, en cada ocasión le recordaba ese titular. «Siempre que nos veíamos me hacía mención a ese titular. Él le dio muchísima importancia porque me comentaba que había un antes y un después», comentaba Monserrat. Con el paso de los años, el padre hablaba más del nieto, Rafael Nadal y de tenis que de fútbol, pero el agradecimiento a ese titular y a esa crónica que firmó Monserrat siempre fue eterno.

Posteriormente la carrera periodística de Tomás y de Miguel Ángel Nadal siguió a la par ya que ambos coincidieron en todos los partidos cuando el futbolista jugó en el Mallorca. Lo vio debutar como rojillo en el Camp Nou y también le siguió en muchos partidos en su época en el Barcelona, pero sin duda, el partido que el cronista más recuerda fue cuando un joven Miguel jugó como los ángeles en el histórico campo de Na Capellera.