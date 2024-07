El Gobierno "no tira la toalla" y contactará con la FIFA para que Valencia pueda ser sede

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró este martes que el Gobierno de España «no tira la toalla» e intentará «establecer contactos con la FIFA» para que la candidatura de Valencia se mantenga «como posible candidata» al Mundial 2030. Bernabé, en declaraciones ante los medios de comunicación, recalcó que el Gobierno «se adelantó a los demás» y hace un par de semanas dijo que su «voluntad» era que Valencia «fuera sede del Mundial» a través del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, pero «la realidad es que las cosas no se han hecho en tiempo y forma».

«Se ha dilatado mucho tiempo y alguien tendrá responsabilidad y desde luego no es del Gobierno de España», afirmó la delegada, que insistió en que para el Gobierno no era «de recibo que la tercera ciudad de España no estuviera entre las sedes del Mundial».

No obstante, destacó que la de las sedes del Mundial «es una decisión que la RFEF ha tomado y en la que el Gobierno no ha participado», tras la petición del Ayuntamiento de Valencia de conocer si el Ejecutivo central ha sido partícipe de esa decisión.

A pesar de ello, Bernabé recalcó que el Gobierno «ni tiró la toalla ni la tira ahora», porque a pesar de que saben «que las ciudades y el número de sedes está pactado con las federaciones de Portugal y Marruecos y que probablemente no se pueda ampliar a trece sedes en España», desde ahora hasta 2030 «queda mucho tiempo y alguna de esas sedes puede que no cumpla con los objetivos que se necesitan».

«Vamos a buscar todas las fórmulas y desde luego el Gobierno no va a tirar la toalla pero lo que está claro es que si hay un Gobierno que ha defendido que desde el primer minuto estuviera Valencia es el Gobierno de España», concluyó Bernabé.