Lamine Yamal, mejor jugador joven de la Eurocopa y gran protagonista de la victoria de la selección española, ha reconocido que no sabe «de qué está hecho» el equipo español, capaz no sólo de jugar bien, sino de superar momentos difíciles y acabar ganando. «Cuando nos han empatado se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, este equipo no sé de qué está hecho, siempre acabamos ganando», ha comentado a TVE, quien ha asegurado que está «muy contento» y que ha cumplido «un sueño».

El título es «el mejor regalo que podía tener» por su decimoséptimo cumpleaños, ha indicado Lamine Yamal, que tenía ganas de celebrar con su familia y en España con la afición, y ha apuntado que se encuentra tan bien en la selección porque los compañeros le «ayudan mucho» por lo que está «muy cómodo con ellos y muy feliz».