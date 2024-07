Nagelsmann: «No tenemos miedo»

Julian Nagelsamann, seleccionador alemán, declaró este jueves que no ha centrado toda su atención para los cuartos de final de la Eurocopa «solo en Lamine Yamal» y que su equipo «puede hacer mucho daño» a España porque no tiene miedo.

«Lamine es un gran talento, muy constante durante toda la temporada y seguirá así muchos años. No creo que haya muchos jugadores así, es muy bueno en el uno contra uno», advirtió en rueda de prensa desde el Sttutgart Arena, el estadio en el que se disputarán los cuartos de final de la Eurocopa 2024 este viernes. «Hay que estar muy atentos en defensa porque puede jugar por dentro o por fuera, tenemos que estar preparados para distintas opciones», añadió.

Aunque puntualizó que se centra más en su equipo que en el joven talento del Barcleona: «No me centro en Yamal únicamente, tenemos calidad y podemos generar muchísimo peligro». «Necesitamos tener el balón y variantes en defensa. España tendrá dificultades para adaptarse cuando nosotros tengamos el balón. Queremos tener la posesión, controlar el partido. Habrá momentos en los que no tengamos el balón y será difícil no solo defender a los extremos, sino también a sus laterales. Su combinación de jugar por dentro y por fuera tiene mucho peligro», explicó.

«España tiene muy buenos jugadores. Nosotros también, no tenemos que tenerles miedo», apuntó, antes de analizar el juego de los de Luis de la Fuente. «España siempre intenta presionar muy arriba, cuando no tienen el balón, pero también cuando lo pierden. Tienen un juego de transición muy bueno, son más verticales, van directos a puerta y crean oportunidades de gol, mucho más que en el pasado. Es algo que entraña ciertos problemas pero encontraremos la solución», comentó.

El joven técnico, de 36 años, le restó importancia al cruce de palabras entre jugadores, como el de Joselu hacia Kroos cuando dijo que le retiraría del fútbol este viernes, refiriéndose a que confía en la victoria española. «No creo que hayan sido comentarios duros, han sido comentarios humorísticos que me hacen reír. Estaban hablando de ese partido ultimo de Toni Kroos, es algo que no me afecta, no me gusta hablar de esto, me gusta hablar en el terreno de jugo», dijo.

Para muchos aficionados es una final anticipada: « No lo sé. Lo que es seguro es que son unos cuartos, queremos ganar y estar en semis y quedar campeones en nuestro país».

«Juzgo los partidos después de jugarlos. Podemos pasar o perder. Está igualado. No soy pesimista, y valoraré el partido como participante, o eso espero», añadió.

La única duda en el once alemán está entre Leroy Sané o Florian Wirtz: «Tenemos interrogantes con la alineación. Falta la última noche, las últimas reflexiones. Intento escribir un guion, aunque no se puede predecir nada. Elegir entre ellos es un bendito problema, me convencen ambos». ¿Y si hubiera penaltis?: «Ya tenemos una lista. Hemos también trabajado con una persona el balón parado y ayuda mucho. Pero está también la confianza de los jugadores en ese momento. Y estoy seguro de que voy a poder encontrar 5 llegado el momento».

Alemania llega con recuerdo todavía de aquella derrota ante España en 2020, un 6-0 inolvidable: «Es muy difícil hablar de partidos anteriores, pero no creo que vaya a ser una revancha. A lo mejor los jugadores que estuvieron pueden querer quitarse esa espinita, pero no lo puedo valorar yo».

El seleccionador está ante el gran partido de su carrera, aunque quiso restarle importancia: «El partido que nos ocupa es el más importante, aunque por supuesto es uno de los más significativos. O pasas o te vas a casa. Personalmente, es mejor prepararlo como siempre. No he cambiado nada, todo igual».

Y desveló los motivos de su renovación hasta 2026. «En dos grandes torneos voy a estar a cargo de Alemania. En una Eurocopa en casa y un Mundial fuera. Estoy aprendiendo mucho como seleccionador y quiero mejorar para mi carrera de clubes. Hay una plantilla joven que va variando», sentenció.