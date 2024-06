De la Fuente se pone el 'traje' de Luis Aragonés

Como en 2008, cuando España inició su mayor ciclo de gloria con la conquista de una Eurocopa con el sello más auténtico de Luis Aragonés, un inicio con firmeza permite al seleccionador cambiar la cara de su equipo, dar descansos y hacer que todos se sientan importantes. El traje, que le va quedando cada encuentro mejor, se lo pone ahora Luis de la Fuente. De Grecia a Albania, encuentros que se convierten en trámite pero que no dejan de ser importantes. Aquella noche de Salzburgo, el 18 de junio de 2008, Luis Aragonés cambió de inicio a todo su equipo menos a un jugador, Andrés Iniesta. Y España, que por primera vez comenzó perdiendo un partido en el torneo, lo acabó dando la vuelta con goles de Rubén de la Red y David Guiza. Ya sin ningún titular en el campo y logrando que todos se enganchasen en una selección con un ambiente que tiene cierto paralelismo a la del presente. El hambre de éxito, el ambiente del grupo y lo que unió en torno a su figura Luis Aragonés lo está consiguiendo Luis de la Fuente en el presente. Superó cualquiera de las trabas que ha ido teniendo desde que tomó el mando y, centrado siempre en lo futbolístico, aunque salpicado por conflictos institucionales, ha ido dando con la tecla hasta desatar en la Eurocopa el mejor fútbol de los últimos tiempos de la selección. El objetivo ante Albania, una vez sellado el pase a octavos de final como líder del Grupo B con su triunfo con contundencia frente a Croacia y con exhibición de juego pero menor pegada contra Italia, es mantener el nivel y no rebajar el suflé. Y España debe conseguirlo en un partido que encara sin el desborde de sus dos extremos, Lamine Yamal y Nico Williams, que apunta a que serán reservados para estar en plenitud en los octavos de final del próximo 30 de junio. Debe decidir De la Fuente si cambia el bloque entero o mantiene alguno de sus hombres importantes en la Eurocopa de Alemania. Más allá de Aymeric Laporte, al que le vendrá bien recuperar ritmo de competición tras reaparecer de inicio ante Italia por el problema muscular de Nacho Fernández. No forzará el central madrileño y son baja Ayoze Pérez, por una elongación, y Rodri Hernández, por sanción. Sin el jefe al mando el examen de responsabilidad es para Martín Zubimendi, una de las novedades seguras, a las que se pueden sumar David Raya, que vuelve a poner en su camino a Albania, la selección ante la que debutó, y Jesús Navas, que se convertirá a sus 38 años, 7 meses y 2 días, en el jugador más veterano que juega minutos en una Eurocopa con la selección española. Junto a ellos existe una opción firme de titularidad para Dani Vivian, Alejandro Grimaldo, Mikel Merino, Ferran Torres, Dani Olmo, con dudas por despejar como la necesidad de minutos en su continua mejoría física de Pedri, a cuyo puesto aspiran Álex Baena y Fermín, y la pugna entre Mikel Oyarzabal y Joselu por sustituir al capitán Álvaro Morata. Arropada por una marea roja de aficionados -se esperan cerca de 35.000 en el estadio-, la 'Cenicienta' del 'Grupo de la Muerte' sueña con vivir con un histórico acceso a los octavos de final en la que es su segunda participación histórica en el torneo, con el recuerdo del debut en Francia 2016. Primera de grupo en la fase clasificatoria, por delante de Polonia y República Checa, Albania se ha ganado el derecho a fantasear con una plaza en la ronda de eliminatorias. Habiendo dejado una gran imagen ante Italia pese a la derrota en la primera jornada, en un partido en el que la selección balcánica entró en la historia con el gol de Nedim Bajrami a los 23 segundos, el más rápido de todas las ediciones del torneo, los de Sylvinho, ex del Manchester City y Barcelona, lograron un agónico empate en el minuto 95 ante Croacia para demostrar su ímpetu, su ilusión por disputar este torneo, sus credenciales como equipo mantener resiliente y mantener así vivas sus opciones en esta tercera jornada, en la que se enfrentan a una España sin nada en juego. A este detalle, a la posibilidad de exceso de relajación de los de Luis de la Fuente, se aferran tanto jugadores como aficionados albaneses, con los que pocos contaban para tener posibilidades en la última jornada. Y ya no es solo que tengan posibilidades de pasar, es que lo podrían hacer incluso como segundos de grupo en función de lo que ocurra en el Croacia-Italia. Sin nada que perder y mucho que ganar, Sylvinho comentó hace unos días en rueda de prensa que es un placer jugar este tipo de torneos porque «se aprende mucho». Pero también avisó: «eso sí, una vez entras al campo, nuestros 90 minutos no son negociables y vamos a por la victoria». Con Krstjan Asllani, campeón del «Scudetto» con el Inter, como cerebro en el centro del campo; Berat Djimsiti campeón de Liga Europa con el Atalanta, ejerciendo de jefe en defensa; y con el propio Bajrami, jugador de Serie B, como máximo peligro ofensivo, pues puede formar como mediapunta o como extremo, Albania agotará todas las vías para encontrarse con la gloria en Düsseldorf, en lo que sería el máximo logro del combinado nacional. Sylvinhio prepara varios cambios respecto a los onces con los que formó en las dos primeras jornadas. Ivan Balliu (Rayo Vallecano), jugador nacido en Gerona pero nacionalizado albanés por un antepasado, apunta a entrar en el once como lateral derecho, por delante de Elseid Hysaj (Lazio), titular estas dos jornadas. También en defensa, Ardian Ismajli (Empoli) podría debutar en el centro de la zaga en el puesto de Arlind Ajeti (Cluj); mientras que arriba, Armando Broja (Fulham) volverá a ser el titular tras la suplencia ante Croacia, partido en el que Rey Manaj (Sivasspor), ex del Barcelona B, formó de inicio. El historial de enfrentamientos, con ocho precedentes, es demoledor a favor de España, que marcó hasta 31 goles (una media de 3,9 por encuentro). Un pleno de triunfos que con hasta 19 goleadores diferentes y los dos últimos, Ferran y Olmo, con posibilidad de repetir en el reencuentro, por primera vez en una fase final de un gan torneo.