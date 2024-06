Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, mostró este domingo su rechazo a los extremos en política, en referencia al partido de Marine Le Pen (Agrupación Nacional), y pidió a sus compatriotas que voten en las próximas elecciones legislativas para impedir que gobierne la extrema derecha. «Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante», destacó.

«Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión», dijo.

Mbappé ofreció su comparecencia ante los medios más comprometida y política y quiso dirigirse especialmente a las personas con menos edad de Francia, a quienes quiso hacerles llegar un mensaje: «Hay jóvenes que se abstienen. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto», apuntó.

En la misma línea se mostró con anterioridad su compañero Marcus Thuram. Mbappé, defendió a su compañero y afirmó que comparte sus valores a la vez que dejó claro que «no ha ido lejos» con sus declaraciones. «Es libertad de expresión y me alineo con él».

Preguntado por si existe una iniciativa común en la selección francesa sobre el tema de las elecciones, señaló que hablaron entre ellos para dar un mensaje y proteger a los jóvenes: «No hay ninguno al que le dé igual la situación, pero a los jóvenes es normal que les cueste más porque no es fácil sentarse aquí y hablar de estos temas. Hay gente aquí que no va a hablar delante de todo el mundo, es muy complicado, es algo que no dominan. Hay otros que se sienten más cómodos hablando de esto. El objetivo es proteger a todos los jugadores y a la selección. Haremos algo pronto», desveló.

«Mbappé está contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento dar voz a esas personas de mi generación. La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. El país está en una situación importante y estoy en contra de la división», añadió.

El jugador del Real Madrid también habló sobre otros temas. Uno de ellos, su presencia en los próximos Juegos Olímpicos de París. Mbappé, informó de que seguramente no participe en ellos: «He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para adaptarme. Para los Juegos, la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club. Soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos», indicó.

Sobre si España es una de las favoritas para ganar la Eurocopa, declaró que «es un gran equipo que va a llegar lejos», aunque comentó que espera que no demasiado porque Francia quiere ganar. «Pero les deseo lo mejor», concluyó.