La última imagen de Francia en una Eurocopa es el penalti fallado por Kylian Mbappé en la tanda de penaltis de los octavos de final de 2021 contra Suiza; otra ocasión perdida, como la final fallida de 2016 entre el lamento de Antoine Griezmann y la frustración de la selección más favorita de todas, que empieza el torneo este lunes ante Austria.

Mbappé, el fichaje del verano, ya anunciado su paso del París Saint Germain al Real Madrid, entra en juego en Alemania 2024. Todos los focos lo apuntan, toda la presión lo rodea, todas las expectativas desbordan la puesta en escena del fenómeno francés, que aún no ha alcanzado su dimensión en la Eurocopa, como tampoco lo hizo Francia.

La última edición fue decepcionante para el entonces vigente campeón del mundo y ahora subcampeón del planeta. En Europa no es lo mismo, menos aún en la edición de 2021, cuando el fallo de Mbappé lo redujo a los octavos de final. A un lugar menor.

Tras el 3-3 a lo largo de los 90 minutos, inamovibles en los 30 extra, todos marcaron su lanzamiento desde los once metros menos Mbappé. No solo eso. No marcó ni un solo gol en ninguno de sus cuatro duelos. Y en el primero ante Alemania, pese al triunfo ‘bleu’, le anularon un tanto. Ninguno de sus 47 goles en 78 duelos ha sido en la competición continental. En contraste, 12 son en el Mundial. Ahora es el capitán. En esta temporada ha marcado 44 goles.

Atrás la vorágine de su futuro, confirmado su fichaje por el Real Madrid, también superado el golpe sufrido en el penúltimo amistoso ante Luxemburgo que lo mantuvo renqueante unos días, cuidado al máximo por el cuerpo técnico, Mbappé está listo, al igual que todos y cada uno de sus compañeros, incluidos Kingsley Coman, tras sufrir faringitis, y Aurelien Tchouameni, previsiblemente, baja los últimos duelos.

En la edición de 2016 aún no había debutado como internacional Mbappé, cuando Francia, en su país, llegó hasta la final… Y la perdió: 1-0 ante Portugal con el gol de Éder en el estadio Saint Denis de París. No le bastaron los cinco goles y las dos asistencias de Griezmann en el recorrido imponente de Francia, ya con Didier Deschamps como seleccionador, de cinco victorias y un empate hasta aquella final.

El jugador total del Atlético también lo es en Francia. Un líder sobre el terreno, que apunta a esa posición más como centrocampista, enlace, creador y distribuidor que como finalizador, tras su campaña con algunos altibajos en el tramo final con el equipo rojiblanco. Empezó a tope, bajó al final y terminó con 24 goles.

«Quiero ganar la Eurocopa. 2016 me hizo mucho daño. Lo mismo que la última Eurocopa. Afronto esta competición con mucha ambición. La clave será nuestra defensa, nuestra solidez en los duelos, eso es lo que nos ayudará a llegar lo más lejos posible. La defensa es aburrida de ver, lo sé. Pero hace ganar. Tal vez seamos favoritos, pero eso no significa nada», avisó Griezmann al inicio de la concentración.

Enfrente, Austria, sin David Alaba, su capitán, sobre el campo. La baja del defensa del Real Madrid es sumamente importante para Austria. Es tal su trascendencia que, incluso sin ninguna posibilidad de disputar ningún minuto por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, está dentro de la convocatoria de la Eurocopa como «capitán sin jugar» del equipo, según expresó su seleccionador, Ralf Rangnick.

Más allá de Alaba, Austria, cuyos futbolistas juegan en la Bundesliga alemana y en la austriaca en su mayoría, luce sobre todo en su medio campo, con Christoph Baumgartner (Leipzig), Konrad Laimer (Bayern Múnich) o Marcel Sabitzer, finalista de la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund como un titular indiscutible. Arriba dispone de Marko Arnautovic, su goleador y campeón de la Serie A con el Inter de Milán, o Michael Gregoritsch, del Friburgo.

Austria, segunda de su grupo de clasificación a tan solo un punto de Bélgica, suma cinco victorias consecutivas, tan solo ha perdido uno de sus últimos 16 encuentros internacionales (incluso goleó por 6-1 a Turquía en uno de los más recientes), ha vencido seis de sus últimos siete choques y en la última edición de la Eurocopa llegó hasta octavos, cuando cayó en la prórroga contra la campeona, Italia. Un aviso para Griezmann y Mbappé.

Alineaciones probables:

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappe.

Austria: Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Baumgartner, Laimer, Schlager, Seiwald, Sabitzer; Gregoritsch.

Árbitro: Gil Manzano (España).

Estadio: Düsseldorf Arena.

Hora: 21.00.