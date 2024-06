De la Fuente: «Si no se llamara Fabián se hablaría mucho más de él»

Luis de la Fuente, seleccionador español, elogió al considerado mejor jugador del partido en el triunfo por 3-0 ante Croacia, Fabián Ruiz, y aseguró que si se llamara de otra manera «se hablaría mucho más de él».

«Es un jugador excepcional de un nivel mundial grandísimo que si no se llamara Fabián hablaríais mucho más de él. Los que convivimos con él le vemos trabajar con una sencillez fantástica y un potencial futbolístico grandísimo», destacó en rueda de prensa.

«Sabemos el valor que tiene. Me gustaría que se ponga en valor a una generación que ha ganado todo siendo críos hasta llegar aquí y que tienen recorrido fuera de lo normal. Fabián es la representación de jugadores trabajando a la sombra y que deberían tener reconocimiento mediático por la calidad que tienen», añadió.

Tras el seleccionador compareció ante los medios en el Olímpico de Berlín Fabián Ruiz y agradeció las palabras que escuchó de su entrenador. «La verdad que nunca lo he pensado, si soy sincero. Intento hacer mi trabajo en el terreno de juego y de lo que pase fuera no puedo ocuparme. Lo intento hacer lo mejor posible en mi club y en la selección». «Es un orgullo inmenso representar a mi país. Estoy agradecido al míster porque piense en mí, por sus palabras y por la oportunidad que me da», manifestó.