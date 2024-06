Borja Jiménez, un ascenso forjado en Mallorca

Era el verano de 2012 y el protagonista de esta historia apenas tenía 27 años cuando se enteró de un cursillo exprés para obtener el título de entrenador Nacional de Nivel III que había en Balears. Aquel chaval espabilado y con ganas de comerse el mundo, compañero de promoción de Jaume Mut, Carlos Vicens, Miguel Ángel Espadas y Andrés Llistó, es el entrenador de moda del fútbol español: Borja Jiménez Sáez (Ávila, 1985) que acaba de ascender a Primera División como técnico del Club Deportivo Leganés. Después de subir a Segunda con el Mirandés y el Cartagena —en ambos casos a costa del Atlético Baleares— y de quedarse a las puertas de la gloria con el Deportivo, Borja logra devolver a los 'pepineros' a la elite en su primera temporada completa dirigiendo en Segunda.

Carlos Martínez, el actual técnico del Platges de Calvià y profesor de Borja durante su estancia en la Isla, recuerda ahora su figura: «A Borja le tuvimos en una promoción de nivel III que se hizo aquí en Balears. Tuve la fortuna de darle clase de técnica junto con Nico López, donde trabajamos lo que se llaman intenciones tácticas. Vinieron varios chicos de fuera, entre ellos Borja, y desde el principio tenía muy claro que quería ser profesional». Martínez le recuerda como una persona «muy trabajadora, muy humilde, que se hizo muy rápido con los entrenadores de aquí, participativo en clase, con la mente muy abierta de aprender cosas nuevas, de darle nuevas ideas. Las veces que he hablado con él posteriormente lo he encontrado exactamente igual. Una persona muy cercana, muy humilde. Coincidí con él una vez en un hotel cuando él entrenaba al Cartagena y nosotros jugábamos un partido de la Copa Federación con el Platges y el trato fue excepcional. Me alegro mucho por él porque arriesgó, trabajó muy duro, se la jugó saliendo fuera de su zona de confort y se lo merece», dice.

Por su parte, Jaume Mut, actual preparador del Atlético Baleares y compañero del técnico de moda en Butarque afirma que lo que más recuerda de Borja es su ambición y su inteligencia. «Cuando coincidimos era muy joven, en esos momentos creo que estaba haciendo de segundo entrenador y era una persona muy lista». Además, valora mucho la inquietud que demostraba por muchos aspectos que pasan durante un partido de fútbol. «Tenía mucho interés en aprender y en evolucionar. Cuando hablaba se le notaba que tenía conocimientos y además, era activo y espabilado», matiza el técnico balearico.

En el mismo sentido que sus compañeros de profesión, Nico López advierte con gracia la timidez que le caracterizaba en las clases que impartían en este curso donde coincidieron. «Se sentaba atrás, hablaba poco, pero cada vez que intervenía se veía que tenía don de palabra y se le notaba que era un hombre bien preparado». Desde el primer momento que Borja habló para intervenir se vio el potencial que tenía para llegar lejos. «No era muy activo, pero se le veía que llegaría lejos. Ha ido de un equipo a otro, pero es un hombre trabajador y que nunca se ha desanimado hasta conseguir su objetivo», añade. Personalmente, Nico López se congratula por los éxitos de su antiguo compañero de clase. «Estoy muy contento por su evolución y sus éxitos como entrenador», insiste.

Miguel Ángel Espadas, compañero y amigo de Borja durante su breve e intensa etapa en Mallorca: «Mantuvimos una muy buena amistad durante el curso de Nivel III», comenta. A su vez, recuerda que es una persona que a nivel humano es muy cercano a la gente que conoce y que lo traslada a sus equipos. «Además de un entrenador muy metódico en el día a día y en todos los aspectos que se ciñen al fútbol, pero es que además es amigo de sus jugadores y esto influye mucho en el devenir de la temporada», analiza. Espadas ha ido a visitarle varias veces a Leganés donde ha estudiado su metodología en el club ‘pepinero’. «He ido muchas veces a verle. Llegó aquí siendo el segundo del Ávila y ahora está en Primera», explica emocionado.