Ratificada la renovación a Luis de la Fuente

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que ha hecho efectivo el acuerdo para renovar a Luis de la Fuente como seleccionador nacional masculino, al igual que la renovación de su cuerpo técnico. «La RFEF ha comunicado al seleccionador nacional el acuerdo efectivo de la renovación de su contrato, tal y como fue anunciado en el mes de febrero, al igual que la renovación de su cuerpo técnico», indicó el ente federativo en su página web. Hay que recordar que a finales de febrero la Comisión Gestora que por entonces estaba al cargo de la RFEF desde la marcha de Luis Rubiales había dado el visto bueno para poder ejecutar la cláusula del contrato del riojano y renovarle hasta el año 2026.

Luis de la Fuente asumió los mandos del combinado nacional en diciembre de 2022 en lugar de Luis Enrique Martínez y llevó a España a la conquista de la Liga de Naciones en 2023 y también clasificó al combinado nacional para la Eurocopa de este verano en Alemania. De la Fuente, campeón de Europa con la Sub-21 y la Sub-19 y plata olímpica en Tokyo 2020, ha dirigido hasta ahora a la selección absoluta en 13 partidos, con un balance de nueve victorias, dos empates y dos derrotas. «Estamos felices, felices por lo que nosotros ya sabíamos que se produciría en un momento oportuno y felices de que efectivamente haya sido también en este día. Creo que es un momento oportuno para reforzar nuestra posición y simplemente estamos felices de que haya sido hoy», señaló De la Fuente en rueda de prensa previa al amistoso de este miércoles ante Andorra.

El técnico riojano aseguró que afronta esta renovación «con la responsabilidad» que lo lleva haciendo «desde el primer día y con total normalidad». «Sabiendo lo que tengo entre manos y esperando que nos salga también muy bien este nuevo periodo de tiempo que tenemos», añadió. «Es un contrato que estamos en ambas partes satisfechos. Es un contrato normal en el que ya había un compromiso en su momento y ha sido simplemente darle una prórroga, una continuidad», apuntó sin dar más detalles sobre su nuevo acuerdo.

De la Fuente dejó claro que estaba «tranquilo». «Tengo una conciencia muy tranquila, estamos haciendo un muy buen trabajo y ahora yo creo que me gustaría, como siempre os he dicho, que sigamos centrándonos en fútbol, fútbol y más fútbol, y hablar de lo que nosotros controlamos, que es el trabajo en el campo, los resultados, los rivales y nuestro equipo, por supuesto. Pero en lo demás, creedme que no me inquieta porque son cosas que no puedo controlar lo que se hable fuera ni tengo interés, quiero centrarme exclusivamente en fútbol, de verdad», sentenció.