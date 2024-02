La jugadora de la selección española Jenni Hermoso no quiso hablar de la Liga de Naciones como «un premio» sino como el resultado de «mucho trabajo», con la satisfacción de disfrutar de nuevo «del fútbol» y «volver a ser campeona», después de la victoria (2-0) sobre Francia este miércoles en La Cartuja (Sevilla).

«Era un buen día para ser la primera vez que se ganara a Francia. Hemos dominado y hemos tenido ocasiones. En la segunda parte hemos perdido un poco el balón, pero también sabemos sufrir. Trabajamos mucho, son muchos entrenamientos. Tenemos que defender un título de campeonas del mundo, es una responsabilidad. Tenemos que dar en cada el partido lo máximo», dijo en zona mixta.

La atacante de la selección valoró la consecución de un nuevo títulos seis meses de ser campeona del mundo. «No es un premio, es mucho trabajo lo que hay detrás, el salir cada día a superarte a ti misma, superar muchas cosas. Hoy me vuelvo a demostrar a mí misma que cada día puedo ser más fuerte, que puedo con todo. Me he vuelto a demostrar que puedo disfrutar con esta camiseta, que puedo disfrutar del fútbol y volver a ser campeona», afirmó.

Hermoso, también protagonista desagradable del pasado Mundial por el beso del expresidente de la RFEF Luis Rubiales durante la celebración, confesó que «últimamente» piensa mucho en ella misma. «Mi familia (dedicatoria), pero pienso mucho en mí. Llevo pensando mucho en mí últimamente, eso hace recordarme que cada uno tiene que ser valiente y consecuente con lo que piensa», comentó.

Además, la madrileña destacó también el legado que está dejando esta selección española. «Eso es lo más bonito. Es un juego, intentamos hacer disfrutar pero también sabemos que hay gente que va a seguir nuestros pasos y es un orgullo que haya muchas niñas que en el futuro quieran ser campeonas. El futuro va a ser mejor gracias a las generaciones de antes y a la que estamos ahora aquí», dijo.

«Ahora queda algo, jugar unos Juegos Olímpicos y llevarnos una medalla, va a ser nuestra prioridad a partir de ahora, pero tenemos que disfrutar primero mucho de este título. Se me cumple un sueño más gracias a todo lo que he trabajado, merezco vivir cosas así», añadió, antes de valorar el récord de asistencia a un partido de la selección femenina en la final de este miércoles en La Cartuja.

«El otro día estábamos ya contentas con la gente que estuvo y hoy lo volvemos a superar. Muy contenta. Para nosotras es un placer conseguir títulos aquí con nuestra gente. Esto tiene que ir a más, se está demostrando que el fútbol femenino es el futuro», zanjó.