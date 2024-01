El Barcelona pide la hora en Barbastro para meterse en octavos

El Barcelona no se libró de los apuros ante el modesto Barbastro, que en la ronda anterior eliminó al Almería, colista de Primera división. El conjunto aragonés puso en serios aprietos a los hombres de Xavi Hernández, tanto que no pudieron respirar tranquilos hasta el pitido final.



El joven Fermín López (m.18) y el brasileño Raphina (m.51) parecieron encaminar el triunfo más o menos claro de los azulgranas, pero no ocurrió así, porque el Barbastro se rebeló y soñó con la heroica al acortar distancias por medio de Adriá de Mesa a la hora de partido. Incluso tuvo sus opciones para empatar.





⚽️ El Barbastro cree hasta el final



🎯 Gol de Marc Prat desde los once metros



🆚 @UD_Barbastro - @FCBarcelona_es | 2-3 | 93´



📺 @MovistarPlus



ℹ️ Minuto a Minuto: https://t.co/kvSPH6QpJE#CopaDelRey I #LaCopaMola pic.twitter.com/KMCRt40aI6 — RFEF (@rfef) January 7, 2024 Para fortuna del Barcelona, el polaco Robert Lewandowski, que había saltado al campo en el minuto 72, transformó un penalti a los 88 y volvió a ampliar la ventaja del Barcelona. Aún así tuvo un final inquietante porque otra pena máxima, convertida por Marc Prat en la prolongación, elevó el 2-3 y la zozobra. Todos los equipos de Primera división que han completado sus partidos, pese a sufrimientos y grandes apuros ante rivales inferiores, certificaron este domingo su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey a la espera de que se termine el Unionistas Salamanca-Villarreal, suspendido cuando debía disputarse la prórroga por un apagón en el estadio municipal Reina Sofía, y del duelo canario Tenerife-Las Palmas, con 2-0 al descanso. Aún debe definirse cuándo se reanudará el choque en Salamanca, interrumpido con 1-1 en el marcador por un apagón después de que el cuadro local forzara la prórroga gracias a una pena máxima transformada por Alfred Planas a los 87 minutos, tan solo cinco después de que el marroquí Ilias Akomach adelantara al 'submarino amarillo'.