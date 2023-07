El Real Mallorca sufre en su estreno de pretemporada

El Real Mallorca ha empezado con victoria su serie de partidos de pretemporada. Tres goles al final de la segunda parte de Maffeo, Llabrés y Abdón Prats neutralizaron el tanto del local Wimmleitner. Flojo partido de los bermellones ante un Tercera austríaco que mostró mucha más ganas.

Javier Aguirre optó por varios de los titulares de la temporada pasada y con el estreno de fichajes como Lato, Omar Mascarell o la inclusión de los canteranos Miguelito y Marcos Fernández para conformar el primer once de la temporada.

En la primera parte el conjunto bermellón fue incapaz de perforar la portería del metal local. Precisamente el cancerbero Wimmer fue el gran protagonista de los primeros 45 minutos. Primero salvó el disparo de Muriqi tras una gran jugada del delantero centro kosovar y prácticamente en la siguiente jugada también salvó la ocasión de Amath tras un saque de esquina. Como no podía ser de otra manera, dominaba el encuentro el conjunto bermellón, pero sin volver a poner a prueba al meta local. La última ocasión de peligro se produjo al borde del descanso. Muriqi envió el balón cerca de la escuadra izquierda del meta local en su saque de falta tras una infracción cometida sobre Dani Rodríguez.

En la reanudación, el preparador mexicano optó por cambiar el once y de esta forma jugaron todos los canteranos que están realizando la pretemporada en Austria. No mejoró la imagen del equipo. Al contrario. Apenas llegaban al área rival y fueron los locales quienes se adelantaron gracias a un buen gol de Wimmleitner, que le ganó la posición en el área a Jaume Costa y batió a Greif de un tiro raso que se coló junto al palo izquierdo del portero eslovaco. No reaccionaba el conjunto bermellón al tanto local y seguía sin crear nada de peligro hasta que en el minuto 82 Pablo Maffeo logró batir a Vidas tras una jugada entre Jaume Costa y Abdón. Un gol que sirvió para espolear al equipo bermellón quien volteó el marcador dos minutos después tras una buena jugada de Maffeo que culminó Llabrés. Abdón mostró su calidad y amplió la ventaja en la última jugada con un gran remate con su pierna izquierda.

Ficha técnica

Union Gurten: Wimmer, Reiter, Schot, Sickinger,Scholosser, Kreuzer, Wimmleitner, Schnaitter, Horner, Zirnitzer, Burghuber.

También jugaron: Vidas, Bauer, Murauer, Ratzinger, Damberger, Selman, Pori y Jakub.

Real Mallorca: Rajkovic, Lato, Mascarell, Morlanes, Muriqi, Baba, Dani Rodríguez, Gio González, Amath, Miguelito, Marcos Fernández.

También jugaron: Greif, Jaume Costa, Copete, David López, Gayà, Maffeo, Antonio Sánchez, Luna,Quintanilla, Abdón y Javi Llabrés.

Goles: 0-1, Wimmleitner, min.58; 1-1, Pablo Maffeo, min.82. 1-2, Llabrés, min.84. 1-3, Abdón Prats, min.89.

Árbitro: Christian Kuntner.