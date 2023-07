El hijo del popular presentador Frank Cuesta llega al Llosetense

Zorro Cuesta, hijo del popular presentador Frank Cuesta, jugará en el Llosetense juvenil la próxima temporada, tal como ha anunciado el mismo a través de las redes sociales. Tras pasar por las categorías inferiores del Fuenlabrada, el menor de los hijos de 'Frank de la jungla' se instala en es Puig con el objetivo de afianzar su progresión en el reto de hacerse un hueco en el fútbol profesional.

«Estoy muy contento de anunciar que he firmado con el Juvenil A del Llosetense para la temporada 2023-24. Estoy muy contento por esta nueva etapa y estoy esperando alcanzar todos mis logros en este club», explicaba el propio Zorro Cuesta en su perfil oficial de Instagram.

Además, el jugador no quiso desaprovechar la oportunidad y agradeció la confianza puesta en él: «Quiero aprovechar para agradecer enormemente a 90 Sports Agency y a Rubén Fortunato por toda la ayuda que he recibido y, especialmente, al presidente Lurek por la bienvenida que me ha dado», añade el comunicado del que se ha hecho eco 20 Minutos.