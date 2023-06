La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto ante el juez que instruye la causa del caso Negreira a la imputación del actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al considerar que su participación en los hechos, durante su primera presidencia (2003-2010), ya habría prescrito.

Según han confirmado este miércoles a EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía se ha opuesto a la imputación de Joan Laporta en el caso Negreira después de que una querella interpuesta por un particular, Miguel A.P., lo pidiera.

Después de la denuncia de la propia Fiscalía en el mes de marzo y de la querella del excolegiado Xavier Estrada Fernández, que desembocaron en la investigación que está llevando a cabo el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y en la que ya están siendo investigados el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, y los expresidentes del FC Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu así como otros directivos de las juntas de estos dos últimos, la nueva querella presentada por Miguel A.P. había pedido que se investigara también a Laporta.

Ante la querella, el juzgado ha pedido al resto de partes que se pronuncien acerca de la petición de imputación y la Fiscalía se ha manifestado en contra alegando que los hechos ocurridos durante la primera presidencia de Laporta, entre 2003 y 2010, están prescritos y no pueden investigarse.

La querella de Miguel A.P. argumenta que hubo una "concertación" para la compra de árbitros entre todas las juntas directivas del Barça desde 2001 -incluyendo así también la de Joan Gaspart, para el que también pide la imputación- pero el ministerio público rechaza esa interpretación: "No hay sucesión en las presuntas actuaciones ilegales.

Tampoco puede entenderse que los miembros de las sucesivas juntas directivas puedan formar una especie de consorcio que asuma la responsabilidad penal de los anteriores y los siguientes".

En su negativa, la Fiscalía aduce no solo la prescripción de la participación de Laporta en los hechos sino que añade que, entre 2003 y 2010, el período en que el actual presidente podría haber ordenado o tolerado los pagos a Negreira, no existían los delitos de corrupción deportiva ni de administración desleal, que son los ilícitos por los que se investiga a los imputados hasta el momento.

Le legislación vigente en 2010 tampoco contemplaba la responsabilidad penal de una persona jurídica, que sería otra vía de imputar a Laporta como máximo responsable del club en su primera etapa.

Con todo, la Fiscalía se ha posicionado en contra de la querella presentada por Miguel A.P. y pide al juzgado que no se investigue ni a Joan Laporta ni a Joan Gaspart por su actuación en los hechos.

Corresponderá en todo caso al juez instructor tomar la decisión final acerca de investigar a los presidentes del Barça entre 2001 y 2010.