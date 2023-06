El precedente de la UEFA que acerca al Mallorca a Europa

Las opciones de que el Real Mallorca compita la próxima temporada en Europa siguen abiertas. La UEFA ha sancionado sin competir en la Conference League al Isloch Minsk de Bielorrusia por amaño de partidos en 2016, lo que ha puesto en alerta a Osasuna por un posible castigo que le deje sin tomar parte de la tercera competición continental. Y es que el club navarro está pendiente de la investigación iniciada por el organismo que rige este deporte a nivel europeo por el caso de amaños de partidos en la temporada 2013-14.

El Isloch Minsk ha visto como el Órgano de Apelación de la UEFA desestimó sus argumentos para disputar la Conference League la próxima temporada en una situación que guarda paralelismos con el pasado reciente de Osasuna tal como ha explicado el diario As. El conjunto bielorruso se había ganado el derecho a competir en la tercera competición continental después de que también fuera descalificados los dos equipos que terminaron por delante de él en la clasificación, pero los amaños realizados en 2016 le han dejado fuera de su estreno continental.

Los clubes que aspiran a recibir la invitación de la UEFA no pueden haber estado involucrados en arreglos para influir en resultados y el Isloch Minsk se ve perjudicado por las acciones irreglamentarias de 2016 dejando un precedente que podría aplicarse en el caso de Osasuna una vez que se ha denunciado su situación después de que en el curso 2013-14 se produjeran amaños por los que se aplicaron penas de prisión para 9 de los 11 acusados.

Si Osasuna no accediera finalmente a Europa el primero en la lista para ocupar su plaza es el Athletic Club de Bilbao, pero también está en el aire el caso del Barcelona después de que se dieran a conocer los pagos al exvicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira. Si el conjunto azulgrana fuera excluido de la Liga de Campeones se produciría una reacción en cadena que situaría a los 'Leones' en la Europa League y abriría las puertas de la Conference League al Real Mallorca.

El Club Atlético Osasuna ha enviado la documentación pertinente a la UEFA para explicar su punto de vista acerca de la denuncia del organismo europeo que podría impedir la participación del cuadro navarro en la próximo Liga Conferencia.



La entidad que preside Luis Sabalza envió a última hora del miércoles la información a los dos inspectores encargados del tema por parte de la UEFA sin saber fecha de respuesta. Ambos participan en el Comité de Disciplina y Ética. El club espera recibir respuesta la próxima semana.



Osasuna recibirá el traslado del informe de los inspectores sin una resolución 100 % segura, ya que estas dos personas no se encargan de la decisión final. Por lo plazos vistos con otros clubes, los rojillos esperan alguna noticia la semana que viene.



Fuentes de club señalan estar faltos de apoyos por parte de diferentes instituciones deportivas. El presagio no es bueno, más todavía viendo la eliminación del Isloch Minsk bielorruso por amaños en 2016.



La dirección deportiva espera impaciente la resolución del caso para acometer o no algunas incorporaciones que dependen del potencial económico que obtenga el club, dependiendo de su entrada en la tercera competición continental.



La expectación en máxima a menos de un mes de que Osasuna comience la pretemporada el día 5 julio. El buen ambiente generado tras la consecución de la séptima plaza podría quedar en nada si la UEFA sanciona a los navarros por la condena a la junta directiva por amaños en 2013