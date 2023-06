Messi explica los motivos de su fichaje por el Inter de Miami

El argentino Leo Messi anunció este miércoles su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar por el Al-Hilal saudí. Así lo confirmó en una entrevista conjunta, realizada en su domicilio parisino, con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

«Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia», dijo.

MESSI TENÍA MUCHAS GANAS DE VOLVER AL BARCELONA

El argentino admitió que tenía «muchas ganas, mucha ilusión» de poder volver al Barcelona, pero lo descartó después de «haber vivido lo que viví y la salida que tuve (del Barcelona), no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro», asegura el argentino.

Messi se enteró de que para volver al Barça, el club tenía que «vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores» y por ese motivo «no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso». «Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad», insistió, a pesar de admitir que su familia, que cada dos por tres viajaba a Barcelona, estaba « muy ilusionada con todo lo que escuchaba».

«Al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía», confesó.

Messi dice que tras la decisión adoptada todos «están contentos» con el nuevo cambio, aunque «tristes también por irse», ya que les costó adaptarse a París, especialmente sus hijos. «Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá», añadió.

QUERÍA TOMAR LA DECISIÓN YA PARA ESTAR TRANQUILO

Messi no cree que la decisión de no firmar por el Barcelona haya sido exclusivamente suya, porque faltaban «muchas cosas» y se preveía «un verano largo» por lo cual prefirió tomar la decisión antes «para terminar ya con esto, estar tranquilo y pensar en las vacaciones y en mi futuro, ya planeando lo que sé que va a ser posible».

Preguntado sobre sus conversaciones con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, o con Xavi Hernández; Messi dijo que con el dirigente habló «muy poquito, una o dos veces como mucho», mientras que con Xavi sí tuvo más comunicación. «Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación», insistió.

MESSI DICE QUE EL DINERO NO FUE UN PROBLEMA PARA VOLVER AL BARÇA

El argentino desveló que la cuestión económica «nunca fue un problema ni un obstáculo en nada» y comentó que nunca llegaron a hablar de un contrato. «Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Había la intención, pero no podíamos adelantar nada, incluso no hablamos de dinero formalmente. Si hubiese sido una cuestión de dinero me habría ido a Arabia o a otro lado», dijo.

Desconoce Messi si el Barcelona ha hecho todo lo posible para ficharle: «Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es comprensible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví».

A MESSI LE GUSTARÍA ESTAR EN EL FUTURO CERCA DEL BARÇA

En cuanto a la posibilidad de volver algún día al Barça, Messi afirmó que le gustaría «estar cerca del club» y confirmó que se instalará en Barcelona. «Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo, pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí», insistió.