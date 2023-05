El Athlètic Huialfàs alza la voz contra la discriminación que sufre en sa Pobla

El Club Esportiu Athlètic Huialfàs ha dicho basta ante la situación de discriminación que asegura vivir en sa Pobla, donde lamenta las dificultades que se está encontrando para poder utilizar las instalaciones municipales y los problemas que sufre en la coordinación con el Poblense y el propio consistorio de la localidad. La entidad 'poblera' ha detallado a través de un comunicado sus quejas y los obstáculos que se encuentra en su día a día para desarrollar la labor que inició desde su fundación hace seis años.

Uno de los primeros obstáculos que denuncia el Club Esportiu Athlètic Huialfàs es a la hora de utilizar las instalaciones municipales. «Hemos notado que no somos bienvenidos por parte de la UD Poblense. Da la sensación de que las instalaciones son suyas y tienen el poder para decidir, incluso por encima de l'Ajuntament», expresa la entidad en su comunicado en el que subraya que nunca han sentido el apoyo insititucional y enfatiza que tienen «el mismo derecho, como 'poblers' que somos, a utilizar las instalaciones municipales».

En la misma línea el Athlètic Huialfàs pone de manifiesto el «estado deficiente» de los vestuarios que tienen que utilizar y las barreras para jugar en el campo de césped natural, donde afirman que sólo han podido disputar cinco encuentros (dos oficiales y tres Trofeus Joan Payeras) a lo largo de sus seis años de vida. Además, afirman que desde el Poblense se han utilizado «excusas» para impedir su utilización como ha sucedido recientemente tras solicitar la disputa de la última jornada del equipo cadete para celebrar la temporada y la entidad azulgrana lo impidió por la presencia de hongos en la hierba.

Para intentar llegar a puntos de acuerdo el Athlètic Huialfàs reclama más coordinación entre las partes implicadas para subsanar una relación que ha ido a peor con los cambios en la estructura del Poblense. Dicen que ahora la coordinación es inexistente. «A día de hoy no existe casi ningún tipo de relación de coordinación entre lo clubes ni el Ayuntamiento. El 90% de correos que enviamos enviamos, no obtienen respuesta», relatan en la misiva en la que reflejan que desde hace año «pedimos la figura de técnico de deportes en el municipio para tener una personal neutral a la que acudir y ahora resulta que muchos partido políticos lo llevan en su programa electoral aunque durante estos años no se ha hecho nada al respecto»