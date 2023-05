El gran éxito de Toni Cazorla antes de jugar contra Cristiano Ronaldo

El entrenador Toni Cazorla sigue cosechando éxitos en el fútbol asiático y dando lustre a su hoja de servicios. El que fuera entrenador en las categorías inferiores del Mallorca y también técnico del primer equipo del Atlético Baleares, entre otros equipos, ha logrado hacerse con el título de la Liga de Reservas en Arabia Saudí con el Al Ettifaq, una competición que esta temporada han disputado siete equipos, pero que la próxima ya están obligados a formar parte todos los clubes de la máxima cateogía. El éxito viene a pocos días de jugar otro partido de Liga de máxima intensidad ante el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr.

La Liga de Reservas es una competición paralela a la principal donde pueden formar parte todos los jugadores del primer equipo, pero principalmente la disputan los futbolistas de Arabia y los futbolistas de los equipos filiales y juveniles. «Dirijo los dos equipos —explicaba el entrenador— y ayer en la última jornada conseguimos el campeonato», explicó el técnico.

La Liga de Reservas es una competición paralela a la principal y Cazorla ha aprovechado para dar espacio a los futbolistas del equipo Sub.19. «Hemos tenido en el primer equipo jugadores lesionados y de baja y otros con muchos minutos y no podía cubrir los dos frentes solo con futbolistas del primer equipo. Cuando llegué a Arabia en febrero vine para estar de segundo entrenador en el primer equipo y ser el primero en el equipo reserva, pero a raíz de la destitución del francés Patrice Carteron, el club me dejó de primero y he llevado los dos equipos, el A y el B. El año que viene ya participarán todos los clubes y la potenciarán mucho ya que hay que dar espacio a los jugadores saudíes», relataba el entrenador.

De cara a la próxima temporada la liga de Arabia Saudí va a tomar un impulso como nunca ha alcanzado esa competición ya que se va a permitir que jueguen hasta 8 futbolistas extranjeros en el cada equipo y por lo tanto se buscan alternativas para que los jugadores del país puedan tener también su espacio. En la primera experiencia de esta Liga donde se exponen los talentos de los clubes, Toni Cazorla ha conseguido el triunfo demostrando que además de ser el mánager del equipo profesional, no olvida cómo sacar el mejor rendimiento a la cantera.

Ahora el entrenador vuelve a centrarse en el campeonato liguero y lo hace con un compromiso muy complicado ya que este próximo fin de semana su equipo se enfrentará al Al Nassar de Cristiano Ronaldo. «Son días de un trabajo muy intenso. El sábado tenemos otro partido y han sido ocho encuentros en 16 días y esto quieras o no es complicado, pero hay que adaptarse e ir a por todas», manifestaba el entrenador.